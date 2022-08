Robert Gesink kreeg vrijdag in Utrecht de beloning voor zijn loyaliteit. De 36-jarige renner mocht in de ploegentijdrit op de openingsdag van de Vuelta a España als eerste over de finish komen, waardoor hij in zijn zestiende seizoen bij Jumbo-Visma voor het eerst de leiderstrui draagt in een grote ronde.

Het scenario kwam vorige week voor het eerst voorzichtig op tafel bij de ploegleiding van Jumbo-Visma. Stel dat we de ploegentijdrit winnen, zeiden hoofdcoach Mathieu Heijboer, sportief directeur Merijn Zeeman en eerste ploegleider Grischa Niermann tegen elkaar, welke renner verdient het dan het meest om de eerste rode trui te krijgen?

"Het klinkt misschien een beetje arrogant om die keuze vooraf al te maken en je wil de goden niet verzoeken, maar je moet wel een plan hebben als het gebeurt", zegt Heijboer. "En we waren het er met z'n allen heel snel over eens dat het heel mooi zou zijn als Robert de trui kon pakken."

Geen renner heeft een langere staat van dienst bij Jumbo-Visma dan Gesink. De klimmer uit Varsseveld kwam al in 2007 bij de ploeg, toen het team nog Rabobank heette. Hij begon als kopman, met een vijfde plek in de Tour de France van 2010 als hoogtepunt.

Daarna richtte hij zich op het winnen van etappes in grote rondes en dat leverde in 2016 dagsucces in de Vuelta op. De laatste jaren is hij een zeer gewaardeerde knecht en hielp hij Primoz Roglic aan drie eindzeges op rij in de Ronde van Spanje. "Robert heeft zo'n geweldige carrière gehad", zegt Heijboer. "Hij is nog lang niet klaar, maar ik hoop echt dat hij deze rode trui ziet als een enorme bekroning voor de afgelopen zestien jaar."

Zeeman: "Ik heb in de ruim tien jaar dat ik met Robert werk nooit getwijfeld aan zijn loyaliteit en motivatie. Dit is zíjn ploeg. Jarenlang was hij de vlaggendrager en hield hij de eer van het Nederlandse wielrennen hoog toen er minder florissante tijden waren. Robert is echt een icoon van dit team. En met je iconen moet je goed omgaan. Deze rode trui is een gebaar naar hem toe om te laten zien hoe belangrijk hij is voor onze ploeg."

83 Fans juichen Vuelta-renners toe bij start in Utrecht

Gesink was teleurgesteld toen hij niet naar Tour mocht

Twee maanden geleden moest Gesink nog maar eens een teleurstelling slikken in een carrière die minimaal net zo veel diepte- als hoogtepunten telt. De Nederlander kreeg vlak voor de Tour te horen dat hij was afgevallen voor de definitieve selectie. Hij miste daardoor het grootste succes in de geschiedenis van zijn ploeg: de eindzege van Jonas Vingegaard.

"Ik vond het heel jammer dat ik niet mee mocht naar de Tour", aldus Gesink. "Maar ik zei meteen tegen mezelf: je hebt zo'n mooie loopbaan gehad, die laat je toch niet verpesten door één Tour?"

Gesink vertrok naar Canada, waar hij door het tijdsverschil weinig van de Ronde van Frankrijk kon zien en zich in alle rust kon voorbereiden op zijn volgende doel: de Vuelta.

"Het is af en toe best lastig dat ik jongens moet teleurstellen, zeker iemand als Robert. Dat kan ook weleens wat veranderen aan je relatie", zegt Zeeman. "Robert was niet blij toen hij niet daar de Tour mocht, maar we hebben hem altijd voorgehouden dat de Vuelta eraan kwam en dat die ronde met een start in Nederland heel speciaal kon worden. Dat het nu zo eindigt, met een rode trui, vind ik echt heel mooi."

Robert Gesink (links) komt als eerste renner van Jumbo-Visma over de finish. Robert Gesink (links) komt als eerste renner van Jumbo-Visma over de finish. Foto: AP

Teunissen hoopt dat Gesink gaat genieten van rode trui

De afspraak was duidelijk: als Jumbo-Visma in de laatste 500 meter van de ploegentijdrit zeker was van de zege, dan moest Gesink naar voren rijden en de finish als eerste passeren. De zwart-gele formatie had in de slotfase een geruststellende marge van zo'n vijftien seconden, maar toch was er een probleem.

"Ik was echt helemaal kapot", zegt Gesink met een lach. "In eerste instantie wilde ik de jongens niet meer passeren, maar het was duidelijk dat iedereen wilde dat ik de rode trui zou krijgen. Het was heel zwaar om naar de kop te rijden, maar ik ben blij dat het gelukt is."

De Achterhoeker wist direct na de finish niet of hij de leiderstrui wel verdiende, omdat hij niet bij de renners hoorde die het meeste kopwerk hadden gedaan. "Robert is veel te bescheiden, want daar gaat het natuurlijk helemaal niet om", zegt ploegmaat Mike Teunissen.

"Het gaat erom dat Robert ontzettend veel voor deze ploeg heeft betekend, en de afgelopen jaren heel veel werk voor anderen heeft gedaan. Door de buitenwereld wordt hij daarvoor misschien niet voldoende gewaardeerd, maar binnen de ploeg is de waardering er volop. Ik hoop dat hij ontzettend gaat genieten van deze beloning."

Dat is precies wat Gesink van plan is in de tweede rit, die zaterdag van Den Bosch naar Utrecht gaat. "Ik had echt nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Dat ik in een leiderstrui door Nederland mag rijden, is een droom die uitkomt."