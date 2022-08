De Nederlands renners vonden de start van de Vuelta a España in eigen land stuk voor stuk erg speciaal. De vele mensen langs de kant van de weg zorgden vrijdag voor een bijzondere sfeer bij de ploegentijdrit in Utrecht.

Jetse Bol dacht altijd dat hij een zeldzame voornaam had. "Maar in Utrecht wonen er blijkbaar heel veel Jetses. Want ik heb die naam vandaag heel vaak gehoord", grapt de 32-jarige renner van de Spaanse ploeg Burgos-BH. "Ik rijd mijn zevende grote ronde en mijn zesde Vuelta, maar zo intens had ik het nog niet meegemaakt. Dit was mijn mooiste ervaring op de fiets."

De renners waren donderdag al verbaasd over de vele fans bij de ploegenpresentatie in Utrecht. Vrijdag stond het overal langs het 23,3 kilometer lange parcours rijen dik met mensen. En zij juichten nog iets harder voor de dertien Nederlanders op de startlijst.

"Dit was wel echt heel gaaf", zegt DSM-renner Joris Nieuwenhuis. "Er was van begin tot eind geen plek waar niemand stond en waar het geen massa van schreeuwende mensen was. Ik kon bijna niks horen in mijn oortje door de tunnel van geluid waar we doorheen reden. Ik heb dit pas één keer eerder meegemaakt: bij het WK veldrijden in 2014 in Hoogerheide."

Daan Hoole, die vrijdag debuteerde in een grote ronde, had van tevoren wel geprobeerd zich een voorstelling te maken van het half uurtje racen door Utrecht. "Maar het heeft al mijn verwachtingen overtroffen", vertelt de 23-jarige renner van Trek-Segafredo. "Dat het zo zou leven, had ik echt niet verwacht. Bizar hoeveel mensen er waren en hoeveel geluid ze maken. Heel speciaal."

83 Fans juichen Vuelta-renners toe bij start in Utrecht

Spaanse renners kijken ook op van massale opkomst

Wout Poels begon in Utrecht aan zijn achtste Ronde van Spanje. Dit was de eerste keer dat zijn moeder, een neef, zijn broer en een oude fietsvriend erbij konden zijn. "Meestal is er wat minder enthousiasme bij de start van de Vuelta", zegt de 34-jarige klimmer van Bahrain Victorious. "Qua beleving zijn dit de mooiste ervaringen."

Dat vonden zelfs de vijf Spaanse ploeggenoten van Bol bij Burgos-BH. "Zij kijken echt op van de massale opkomst hier in Utrecht", zegt de Noord-Hollander. "Ik heb ze maar uitgelegd dat de afstanden in Nederland een stukje kleiner zijn dan in Spanje. Mijn ouders waren hier met de trein in een uurtje vanuit Hoorn. In Spanje sta je na een uur rijden pas bij het volgende tankstation."

De fans in Utrecht schreeuwden het hardst voor Jumbo-Visma, dat als laatste ploeg van start ging. De Nederlandse formatie won de ploegentijdrit, waardoor Robert Gesink zaterdag in Den Bosch in de rode leiderstrui mag starten.

"Het was echt afzien, maar ook heel erg genieten. Zeker met dit resultaat", zegt Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen. "Het is een cliché om te zeggen dat het publiek ons erdoorheen heeft gesleept, maar het was écht niet normaal. Ik denk dat het vanavond nog wel gaat nagalmen in mijn oren. De fans bleven maar roepen en schreeuwen, heel mooi."