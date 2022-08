Rodetruidrager Robert Gesink is dankbaar voor het werk van zijn teamgenoten in de ploegentijdrit van vrijdag door Utrecht. De renner van Jumbo-Visma ziet het veroveren van het rood als het absolute hoogtepunt van zijn carrière.

"Ik kan het niet geloven. Ik ben de jongens heel dankbaar", zei de 36-jarige Gesink in gesprek met Eurosport. De Nederlander is bezig aan zijn zestiende jaar bij Jumbo-Visma, zijn 21e grote ronde en veroverde nu voor het eerst een leiderstrui.

Jumbo-Visma snelde in de ploegentijdrit door de Domstad naar een tijd van 24 minuten en 40 seconden. Daarmee had de Nederlandse formatie een ruime marge op INEOS Grenadiers, dat dertien seconden moest toegeven.

Gesink passeerde als eerste van Jumbo-Visma de finish en is daarmee de eerste drager van de rode leiderstrui. Hij is bovendien de eerste Nederlander sinds Tom Dumoulin in 2015 die aan de leiding gaat in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje.

'Denk dat zij mij op deze manier wilden bedanken'

Het plan om Gesink de rode trui te laten veroveren in de openingsrit was vooropgezet, zo vertelde hij. "Normaal help ik het team en vooral Primoz (Roglic, red.). Ik denk dat zij mij op deze manier wilden bedanken", liet de rodetruidrager weten.

"Ik wist dat we de mogelijkheden hadden, maar het is geweldig dat het is gelukt", zei Gesink, die in 2016 al eens een etappe in de Vuelta won. "Dit is het absolute hoogtepunt van mijn carrière en een droom die uitkomt."

Zaterdag staat Gesink in de rode trui aan de start van de vlakke tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht over 175 kilometer. Een dag later is de start en aankomst in Breda.