Jumbo-Visma heeft vrijdagavond de ploegentijdrit van de Vuelta a España in Utrecht gewonnen. Het Nederlandse team bleef de Britse equipe INEOS Grenadiers voor op het 23,2 kilometer lange parcours. Robert Gesink passeerde als eerste van Jumbo-Visma de streep en is daarmee de eerste drager van de rode leiderstrui.

Jumbo-Visma snelde naar een tijd van 24 minuten en 40 seconden. INEOS Grenadiers moest liefst dertien seconden toegeven. Quick-Step Alpha Vinyl finishte als derde op veertien seconden. Team DSM, de tweede Nederlandse formatie in de Vuelta, werd twaalfde op bijna een minuut van de winnaar.

Gesink is de eerste Nederlander in de rode trui sinds Tom Dumoulin in 2015. Dumoulin werd vlak voor het einde van de ronde van de eerste plaats verdreven door de latere eindwinnaar Fabio Aru. De 36-jarige Gesink rijdt zijn negende Vuelta, de ronde die hij drie keer besloot met een notering in de top tien. De Achterhoeker is nu een van de helpers van Roglic.

De ploeg van Jumbo-Visma bestond naast Gesink uit Primoz Roglic, Edoardo Affini, Rohan Dennis, Chris Harper, Sepp Kuss, Sam Oomen en Mike Teunissen. Titelverdediger Roglic doet met de ontstane tijdsverschillen meteen goede zaken in zijn poging om voor de vierde keer de Vuelta te winnen.

Uitslag ploegentijdrit Vuelta 1. Jumbo-Visma 24.40

2. INEOS Grenadiers 24.53

3. Quick-Step Alpha Vinyl 24.54

4. BikeExchange-Jayco 25.11

5. UAE Team Emirates 25.13

6. Groupama-FDJ 25.18

7. BORA-hansgrohe 25.21

8. Trek-Segafredo 25.22

9. Bahrain-Victorious 25.22

10. Movistar 25.23

Unieke trilogie voor Utrecht

Utrecht schreef vrijdagavond historie door als eerste stad als gastheer van alle drie de grote rondes te fungeren. In 2010 eindigde de tweede rit van de Giro d'Italia in de Domstad en in 2015 organiseerde Utrecht de start van de Tour de France.

Destijds werd de Tour in gang gezet met een individuele tijdrit. Vrijdagavond ging de race tegen de klok tussen teams. Omdat de wielerkalender de laatste jaren nauwelijks ploegentijdritten bevatte, was het lastig vooraf een duidelijke favoriet aan te wijzen.

Burgos-BH gold in elk geval niet als een mogelijke winnaar. De bescheiden Spaanse formatie van Jetse Bol ging om 18.30 uur als eerste van start, waarna om de vier minuten een team van het podium af rolde. Het Israel-Premier Tech van tweevoudig Vuelta-winnaar Chris Froome - die zelf op achterstand binnenkwam - leek de eerste richttijd neer te zetten, maar de Israëlische formatie werd snel van de eerste plaats gestoten door het Groupama-FDJ van Thibaut Pinot.

BikeExchange-Jayco met kopman Simon Yates bleek op zijn beurt zeven seconden sneller dan Groupama-FDJ en noteerde een gemiddelde snelheid van ruim 55 kilometer per uur. Op dat moment was het opgehouden met regenen, nadat er in het begin van de ploegentijdrit nog wel de nodige druppels waren gevallen.

Het bleek dat BikeExchange-Jayco vooral in het tweede deel van de tijdrit zijn slag had geslagen: meerdere teams kwamen bij het eerste meetpunt in de buurt van de tijd van de Australische equipe, maar leverden daarna veel tijd in.

INEOS Grenadiers passeert de finish op het Jaarbeursplein. INEOS Grenadiers passeert de finish op het Jaarbeursplein. Foto: AP

Jumbo-Visma duidelijk de snelste

BikeExchange-Jayco zou als vierde eindigen. INEOS Grenadiers dook als eerste onder de tijd van de Australische ploeg. Op dat moment was al duidelijk dat Jumbo-Visma het snelste onderweg was. De Nederlandse equipe noteerde na 11 kilometer verreweg de beste tussentijd: Quick-Step Alpha Vinyl volgde op elf seconden.

Jumbo-Visma hield het hoge tempo vast en zette INEOS Grenadiers en Quick-Step Alpha Vinyl bij de finish op meer dan tien seconden. De Nederlandse equipe, die eerder deze zomer met Jonas Vingegaard de Tour de France won, kwam uit op een gemiddelde snelheid van 56,665 kilometer per uur.

Zaterdag gaat de Vuelta verder met een vlakke etappe van Den Bosch naar Utrecht over 175 kilometer. De dag daarna is de start en aankomst in Breda en moeten de renners 193 kilometer afleggen. Na een rust- en reisdag gaat het peloton dinsdag verder in Spanje.