Richard Carapaz rijdt volgend seizoen voor EF Education-EasyPost. De Ecuadoraan komt nu nog uit voor INEOS Grenadiers, waarmee hij vrijdag van start gaat in de Vuelta a España.

Carapaz won in 2019 de Giro d'Italia en veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud in de wegwedstrijd. "Als je één ding hebt gewonnen, wil je meer. Er zijn nog steeds dingen die ik niet heb bereikt", zegt hij. "Ik wil graag nog een grote ronde op mijn naam schrijven. Het is altijd een levensdoel geweest om de Tour de France te winnen. Ik zal ervoor vechten en ik weet dat het mogelijk is."

De 29-jarige Carapaz kwam drie jaar lang uit voor INEOS Grenadiers. Tijdens de afgelopen editie van de Giro d'Italia reed hij lang in de roze trui, maar verloor hij die in de voorlaatste rit aan Jai Hindley.

Carapaz is duidelijk over zijn ambities tijdens deze editie van de Vuelta, die vrijdag in Utrecht van start gaat: "Ik ben hier gekomen om te winnen." In 2020 eindigde de klassementsrenner als tweede achter Primoz Roglic in de Ronde van Spanje.

Eerder op de dag maakte Jumbo-Visma bekend dat Wilco Kelderman en Dylan van Baarle de ploeg volgend seizoen versterken. Beide Nederlanders tekenen een contract tot medio 2025 bij de Nederlandse formatie.