Daniel Bigham heeft vrijdag het werelduurrecord gebroken. De Britse renner reed in het Zwitserse Grenchen bijna 500 meter verder dan de Belg Victor Campenaerts, die drie jaar geleden in Mexico tot een afstand van 55,089 kilometer kwam.

De dertigjarige Bigham heeft veel ervaring in het wielrennen, zowel op de baan als op de weg. Hij is daarnaast gespecialiseerd in de aerodynamica. Bigham werkt momenteel als prestatietrainer bij INEOS Grenadiers.

Bigham verbeterde vorig jaar al het Britse uurrecord van Bradley Wiggins (54,723 kilometer). De renner begon om 14.30 uur aan zijn poging om een nieuw mondiaal record te vestigen.

Bigham lag in eerste instantie achter ten opzichte van het record van Campenaerts, maar wist zijn achterstand in het tweede deel goed te maken. Uiteindelijk kwam hij tot een afstand van 55,548 kilometer.

Chris Boardman reed in 1996 nog 56,375 kilometer in één uur, maar dit was op een speciaal ontworpen fiets. De internationale wielerunie UCI paste nadien de regels aan, waardoor dit record sneuvelde. Tegenwoordig moeten de rijwielen aan specifieke eisen voldoen.