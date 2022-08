Wilco Kelderman en Dylan van Baarle rijden de komende jaren voor Jumbo-Visma. De landgenoten tekenen een contract voor drie seizoenen bij de Nederlandse WorldTour-ploeg.

Voor de 31-jarige Kelderman is het een terugkeer, want hij stond in 2015 en 2016 ook al bij Jumbo-Visma onder contract. De geboren Amersfoorter komt over van BORA-hansgrohe. De dertigjarige Van Baarle is bezig aan zijn derde en laatste seizoen bij INEOS Grenadiers.

Met Van Baarle haalt Jumbo-Visma een nieuwe troef voor de klassiekers binnen. De geboren Zuid-Hollander schreef dit jaar Parijs-Roubaix op zijn naam en won vorig jaar Dwars door Vlaanderen.

"Ik kijk heel erg uit naar volgend jaar", zegt Van Baarle. "Het voelt als thuiskomen, als Nederlandse renner in een Nederlandse ploeg. Ik hoop dat we in het voorjaar mooie dingen laten zien en daarnaast hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan het rondewerk."

'Wilco gaat rol spelen in ondersteuning Jonas en Primoz'

De komst van Kelderman betekent een impuls voor de klassementsambities van Jumbo-Visma, dat met Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Vuelta-kopman Primoz Roglic al twee succesvolle kopmannen in huis heeft.

Kelderman geldt in de Vuelta, die vrijdag in Utrecht van start gaat, als een van de kopmannen van BORA-hansgrohe. Hij eindigde in zijn carrière al zes keer in de top tien van een grote ronde, waaronder een derde plek in de Giro d'Italia (2020) en de vijfde plek in de Tour de France (2021).

"Allebei hebben we veel geleerd en veel ervaren de laatste jaren", zegt Merijn Zeeman over de terugkeer van Kelderman. "We zijn nu op het punt gekomen dat we elkaar nog beter willen maken. We zijn daarvoor heel gemotiveerd en we verwachten dat Wilco een belangrijke rol gaat spelen in de ondersteuning van Primoz en Jonas, maar ook dat hij zelf voor mooie resultaten gaat zorgen."