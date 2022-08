De Vuelta a España begint vrijdag in Utrecht zonder Tour de France-smaakmakers Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar met een flink aantal sterke klassementsrenners. NU.nl zet de favorieten voor de eindzege in de laatste grote ronde van het jaar op een rij.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Roglic is al drie jaar de koning van Spanje. De 32-jarige Sloveen wordt bij een nieuwe eindzege de eerste renner met vier overwinningen op rij in de Vuelta. Bovendien kan hij Roberto Heras evenaren als recordwinnaar. "Het zou heel speciaal zijn als dat zou lukken", zei Roglic donderdag.

Het is alleen onduidelijk hoe fit de kopman van Jumbo-Visma is. Roglic viel anderhalve maand geleden hard in de vijfde rit van de Tour de France en liep daarbij volgens ESPN twee gebroken ruggenwervels op.

Hij deed er de afgelopen weken alles aan om op tijd hersteld te zijn voor de Vuelta en dat lijkt gelukt, al zijn er nog steeds onzekerheden. "Soms heb ik nog wat last bij bepaalde inspanningen", aldus Roglic. "Maar ik sta aan de start, dus dat wil zeggen dat ik me er klaar voor voel."

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)

Evenepoel reed pas één grote ronde - de Giro d'Italia van 2021 - en daarin stapte hij na zeventien etappes af. Het is daarom eigenlijk niet logisch dat de 22-jarige renner bij de bookmakers na Roglic de grootste favoriet voor de Vuelta-zege is, maar in de carrière van het Belgische supertalent gaat heel weinig volgens de normale wielerwetten.

Evenepoel debuteerde in 2019 al op negentienjarige leeftijd in het profpeloton en boekte toen meteen zes aansprekende zeges. De vergelijking met de Belgische legende Eddy Merckx werd snel gemaakt, maar de ontwikkeling van Evenepoel stokte door een zware valpartij in de Ronde van Lombardije van 2020.

Dit jaar maakte de voormalig jeugdspeler van PSV weer veel indruk met knappe zeges in Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián. De grote vraag is nu of hij dat niveau ook 21 etappes lang kan volhouden. "Ik hoop op een ritzege en een toptienplek in het eindklassement", blijft Evenepoel zelf voorlopig voorzichtig.

Meeste eindzeges in Vuelta a España 4: Roberto Heras (Spa) - 2000, 2003, 2004, 2005

3: Tony Rominger (Zwi) - 1992, 1993, 1994

3: Alberto Contador (Spa) - 2008, 2012, 2014

3: Primoz Roglic (Slv) - 2019, 2020, 2021

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Carapaz is een van de acht renners op de startlijst van de Vuelta die al een grote ronde heeft gewonnen. De 29-jarige Ecuadoriaan was drie jaar geleden de beste in de Giro en voegde daar in mei bijna een tweede eindzege aan toe. De olympisch kampioen verloor de roze leiderstrui in de Italiaanse ronde pas in de voorlaatste rit aan Jai Hindley.

Carapaz doet niet geheimzinnig over zijn ambities bij zijn vijfde deelname aan de Ronde van Spanje. "Ik ben hier gekomen om te winnen", zei de nummer twee van de Vuelta van 2020 woensdag. Met klimmer Pavel Sivakov, voormalig Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart en de jonge Spaanse kampioen Carlos Rodríguez heeft Carapaz een uitstekende ploeg om zich heen.

Jai Hindley, Sergio Higuita en Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

BORA-hansgrohe grijpt voor de Vuelta terug op zijn zeer succesvolle Giro-strategie. De Duitse ploeg begint in Utrecht met drie kopmannen, die allemaal de potentie hebben om op het podium te eindigen. "We hebben geen grote ego's in dit team", aldus Giro-winnaar Hindley. "We zullen tijdens de koers wel zien wie van ons drieën het beste is."

De 31-jarige Kelderman begint in eigen land aan zijn vijfde Vuelta. Zijn beste uitslag is de vierde plek in 2017. In de Ronde van Burgos maakte hij begin deze maand een prima indruk met een negende plek in het eindklassement.

De routekaart van de eerste drie ritten op Nederlandse bodem en de rest van de Vuelta a España. De routekaart van de eerste drie ritten op Nederlandse bodem en de rest van de Vuelta a España. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Simon Yates (BikeExchange-Jayco)

Yates staat voor het eerst sinds zijn eindzege in 2018 aan de start van de Ronde van Spanje. De dertigjarige Brit haalde in drie van zijn vier laatste grote rondes het einde niet, waaronder in de Giro van dit jaar.

Toch is hij zonder twijfel nog steeds een van de beste klimmers van het peloton. Bovendien toonde hij eind vorige maand zijn goede vorm door in Spanje de Ordiziako Klasika en de Ronde van Castilië en León te winnen. "Ik vind het geweldig om terug te zijn in de Vuelta", zei Yates. "Elke dag is superzwaar in deze ronde, daar houd ik van."

João Almeida (UAE Team Emirates)

Veel wielervolgers zijn erg benieuwd naar het debuut in een grote ronde van Juan Ayuso. De pas negentienjarige Spanjaard bevestigde zijn status als supertalent door dit jaar als vijfde te eindigen in de Ronde van Catalonië en als vierde in de Ronde van Romandië.

Zijn ploeg UAE Team Emirates legt Ayuso nog geen druk op en schuift Almeida bij afwezigheid van Pogacar naar voren als kopman. De 24-jarige Portugees liet al mooie dingen zien in de Giro (vierde in 2020 en zesde in 2021) en rijdt nu zijn eerste Vuelta.

De selectie van UAE Team Emirates bij de ploegenpresentatie in Utrecht. De selectie van UAE Team Emirates bij de ploegenpresentatie in Utrecht. Foto: Getty Images

Miguel Ángel López (Astana)

Het leven van de 'Superman' van het wielrennen is in ieder geval nooit saai. López werd een maand geleden nog geschorst door zijn ploeg Astana, omdat zijn naam genoemd werd in een onderzoek naar dokter Marco Maynar Mariño, die wordt verdacht van de handel in verboden middelen. Na een week was de schorsing alweer voorbij, waardoor López gewoon de kopman van Astana is in de Vuelta.

In die ronde stapte de Colombiaan vorig jaar nog af in de voorlaatste rit, omdat hij woedend was op zijn toenmalige ploeg Movistar. Je zou het bijna vergeten, maar López stond ook twee keer op het podium in een grote ronde (derde in de Giro en de Vuelta van 2018).

Enric Mas (Movistar)

Bij Movistar staat de Vuelta volledig in het teken van Alejandro Valverde, de 42-jarige Spaanse wielerlegende die nog één keer zijn thuiskoers rijdt. De winnaar van 2009 is niet goed genoeg meer om voor het klassement gaan en dus is Mas de kopman. De klimmer werd vorig jaar tweede, maar begint nu met weinig vertrouwen na een coronabesmetting die hem tot een opgave dwong in de Tour. "Misschien kan ik weer de oude Enric worden, maar deze Vuelta komt wel heel snel na de Tour", aldus Mas.

Thymen Arensman (DSM)

De 22-jarige Arensman is het grootste talent van Nederland voor de grote rondes. Normaal gesproken komt deze Vuelta nog te vroeg om mee te doen om een ereplaats, maar de renner van DSM zal de komende drie weken wel voor het eerst voor een goed klassement gaan in een drieweekse koers. "We willen Thymen zo lang mogelijk in de top van het klassement houden", aldus ploegleider Matt Winston.

Outsiders

Ben O'Connor (AG2R) was vorig jaar de verrassende nummer vier van de Tour de France. Dit jaar haalde hij de finish niet in de Ronde van Frankrijk, waardoor hij in de Vuelta voor revanche gaat. Bahrain Victorious heeft met Mikel Landa en Gino Mäder respectievelijk de nummer drie van de Giro van dit jaar en de nummer vijf van de Vuelta van vorig jaar in zijn selectie. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) hoopt net als twee jaar geleden te verrassen. Toen werd de Britse klimmer derde in de Ronde van Spanje.