Bij de bookmakers staat Remco Evenepoel tweede op het lijstje favorieten voor de eindzege in de Vuelta a España en in het wielergekke België hopen veel fans na 45 jaar op een opvolger van Freddy Maertens. De 22-jarige renner probeert in de aanloop naar zijn tweede grote ronde de verwachtingen zoveel mogelijk te temperen.

Toen Evenepoel in 2019 als negentienjarig supertalent het profpeloton binnenstormde en geen angst toonde om zich uit te spreken over wat hij wilde bereiken, kreeg hij in België al snel het verwijt arrogant te zijn.

"Als Remco ambitie toont, wordt hij voor een 'dikke nek' (een Vlaamse term voor een arrogant persoon, red.) aangezien", zei ploegbaas Patrick Lefevere van Evenepoels team Quick-Step Alpha Vinyl deze week in een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. "Zakt hij erdoor, zoals dit jaar in de Ronde Zwitserland, wordt hij afgemaakt. Op den duur houd je die ambitie voor jezelf."

Het verklaart waarom Evenepoel het dit seizoen nog geen enkele keer over een mogelijke podiumplaats in de Vuelta heeft gehad. "Ik hoop op een ritzege en een toptienplek in het eindklassement", zei hij donderdag op zijn digitale persconferentie een dag voor de start van de Ronde van Spanje in Utrecht.

Met Julian Alaphilippe heeft Quick-Step Alpha Vinyl bovendien nog een tweede kopman geselecteerd. De wereldkampioen zal de ruimte krijgen om voor dagsuccessen te gaan, naast de klassementsambities van Evenepoel. "Hoe meer ritten we als ploeg winnen, hoe beter", aldus de Belg. "We gaan de twee doelen combineren en dan zien we wel wat eruit komt."

Evenepoel hoopt de eerste negen dagen zonder tijdverlies door te komen en daarna te evalueren of hij nog kans maakt op een goed klassement. In de tiende etappe staat een tijdrit van 30,9 kilometer op het programma, de specialiteit van de voormalig jeugdvoetballer van PSV. "Ik start met een vraagteken", zei hij. "En dat wil ik de komende drie weken graag omzetten in een uitroepteken."

Veel beter voorbereid dan bij Giro 2021

Anderhalf jaar geleden begon Evenepoel met een totaal ander gevoel aan de Giro d'Italia, de eerste grote ronde uit zijn carrière. De Belg reed toen zijn eerste koers in negen maanden, nadat hij in augustus 2020 zwaar geblesseerd was geraakt bij een val in de Ronde van Lombardije. Evenepoel eindigde in de eerste negen etappes van de Giro nog drie keer in de top tien, maar zijn basis bleek te smal. Na een valpartij in de zeventiende rit stapte hij af, terwijl hij 27e stond in het klassement.

Dit jaar kent Evenepoel een veel betere opbouw richting de Vuelta. Hij staat al op 43 koersdagen en maakte indruk met zeges in de Ronde van de Algarve, Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián. De afgelopen acht weken kon hij zich met lange trainingskampen in alle rust klaarstomen voor de Ronde van Spanje.

"Mijn voorbereiding op deze Vuelta is totaal anders dan op de Giro van vorig jaar", aldus Evenepoel. "Er zit hier nu een heel andere Remco."

Bij zijn hoogtestages in het Italiaanse Livigno en het Spaanse Alicante richtte de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl zich met name op lange duurritten en lange beklimmingen. "Ik wilde vooral een heel brede basis opbouwen. Het waren lange dagen op de fiets, maar niks geks en niks te intensief. Ik kan wel zeggen dat ik in mijn carrière nog niet eerder bergop zo goed ben geweest. Dat is precies op tijd voor de komende drie weken, zullen we maar zeggen."

De 77e editie van de Vuelta begint vrijdag met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De kleine Spaanse ploeg Burgos-BH begint om 18.30 uur als eerste aan de race tegen de klok. Quick-Step Alpha Vinyl is om 19.50 uur aan de beurt en Jumbo-Visma rolt om 19.58 uur als laatste team van het startpodium.