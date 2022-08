Oscar Riesebeek kan vrijdag niet van start gaan in de Vuelta a España. De renner van Alpecin-Deceuninck is tijdens een training onderuitgegaan en ondervindt te veel last van de gevolgen van de valpartij.

De 29-jarige Riesebeek liep bij de val van donderdagochtend een gebroken duim en een ontwrichte rechterringvinger op. Hij wordt volgende week geopereerd in een ziekenhuis in België.

Voor Riesebeek zou het zijn eerste deelname aan de Ronde van Spanje worden. Tot nu toe deed hij alleen tweemaal mee aan de Ronde van Italië. Die rittenkoers reed hij in 2021 en 2022 uit.

Alpecin-Deceuninck onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een vervanger van Riesebeek aan te wijzen. De Belgische formatie gokt in de Vuelta met sprinter Tim Merlier op ritzeges.

Dertien Nederlanders aan de start

Door de afmelding van Riesebeek staan er vrijdag normaliter dertien Nederlanders aan de start van de Vuelta. De eerste drie etappes van de ronde worden op Nederlandse bodem verreden.

In de afgelopen twee edities stonden veertien Nederlanders op de startlijst van de Ronde van Spanje. Tien jaar geleden, in 2012, deden er maar liefst twintig landgenoten mee aan de ronde.

De Vuelta begint vrijdag met een ploegentijdrit over 23,3 kilometer in Utrecht. Burgos-BH rolt om 18.30 uur als eerste ploeg van het startpodium nabij de Jaarbeurs af.