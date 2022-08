Olav Kooij heeft donderdag zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Denemarken. Het toptalent van Jumbo-Visma sprintte met overmacht naar de overwinning in Herning. Zijn ploeggenoot Christophe Laporte werd tweede.

De twintigjarige Kooij werd na een hectische slotfase van de 239 kilometer lange rit uitstekend afgezet door Laporte. De Nederlander hoefde niet eens voluit te sprinten om als eerste over de streep te komen.

De voorsprong van het tweetal op de concurrentie was zo groot dat Laporte naar de tweede plaats kon sprinten. De Deen Magnus Cort eindigde als derde. Arvid de Kleijn moest zich tevredenstellen met de achtste plaats.

Kooij won dinsdag de openingsetappe in de Ronde van Denemarken en pakte ook de leiderstrui in de Deense rittenkoers. Een dag later verloor hij in een individuele tijdrit over 12 kilometer de leiding in het algemeen klassement aan Magnus Sheffield. De Amerikaan is ook na donderdag drager van het geel.

Na zijn triomf in Herning staat Kooij op elf overwinningen dit seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer drie ritten en het eindklassement in de ZLM Tour, terwijl hij in de Ronde van Polen zijn eerste WorldTour-zege boekte. Kooij is pas twee jaar actief als profrenner.

Voor Kooij gloort vrijdag een nieuwe sprintoverwinning. De renners werken dan in en rondom de Deense stad Skive een vlakke rit af. De Ronde van Denemarken wordt zaterdag afgesloten met een heuvelachtige etappe. Vorig jaar schreef oud-wereldkampioen Mads Pedersen de rittenkoers op zijn naam. Hij is niet van de partij in Denemarken.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de sprintzege van Olav Kooij te bekijken.