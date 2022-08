Movistar heeft speciaal voor de Vuelta a España een nieuw tenue laten maken om kopman Alejandro Valverde te eren. De 42-jarige Spanjaard neemt na dit seizoen afscheid als wielrenner.

Het nieuwe tenue van Movistar lijkt grotendeels op het normale shirt, maar de kleuren zijn veranderd van donkerblauw naar wit. Aan de achterzijde is daarnaast een handtekening van Valverde te zien en op beide kanten van het shirt staan zijn belangrijkste overwinningen.

"Niemand verdient het meer dan hij", schrijft Movistar op de site. "Het is een afscheid en eerbetoon op de Spaanse wegen aan de veelzijdigste en een van de meest charismatische renners die ons land heeft gekend."

Valverde staat voor zijn zestiende deelname aan de Ronde van Spanje. In 2009 won hij de Spaanse rittenkoers, zijn enige eindzege in een grote wielerronde. Ook schreef de Movistar-renner twaalf etappes in de Vuelta op zijn naam.

De Vuelta start vrijdag met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De daaropvolgende twee etappes gaan ook over Nederlandse bodem. Het is onbekend of Valverde na de koers in eigen land nog andere wedstrijden rijdt.