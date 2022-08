De Vuelta a España start vrijdag in Utrecht met een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer. Het Spaanse Burgos-BH, met de Nederlander Jetse Bol, begint om 18.30 uur als eerste ploeg aan de Ronde van Spanje. Anderhalf uur later is het Nederlandse Jumbo-Visma het laatste team dat in actie komt. Bekijk hieronder het volledige startschema.

De start is nabij de Jaarbeurs, waarna de renners oostwaarts gaan. Via onder meer de Maliesingel, Overvecht en Leidsche Rijn keren de ploegen terug in het centrum. De finish ligt op het Jaarbeursplein.