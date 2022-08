Primoz Roglic is na zijn teleurstellende Tour de France klaar om voor de eindzege in de Vuelta a España te gaan. De kopman van Jumbo-Visma won de Ronde van Spanje de afgelopen drie jaar en gaat de komende drie weken op jacht naar het record van Roberto Heras.

Mike Teunissen liet Roglic de afgelopen weken met rust. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma weet hoe het is om te herstellen van een blessure en vond het niet nodig om zijn ploegmaat elke dag te appen met de vraag hoe hij zich voelde.

Via via hoorde Teunissen wel dat het steeds beter ging met Roglic. Dat beeld werd bevestigd toen hij de Sloveen woensdag voor het eerst weer sprak op vliegbasis Soesterberg, waar Jumbo-Visma trainde voor de ploegentijdrit. De 77e editie van de Vuelta start vrijdag in Utrecht met die discipline.

"Primoz is echt in vorm en superscherp", zei Teunissen donderdag bij een digitaal persmoment. "We hebben er als ploeg alle vertrouwen in dat Primoz er klaar voor is om voor de winst te gaan."

De route van de ploegentijdrit in Utrecht. De route van de ploegentijdrit in Utrecht. Foto: Bart-Jan Dekker

Roglic zou Vuelta-record heel speciaal vinden

De 32-jarige Roglic begon anderhalve maand geleden in Kopenhagen als een van de favorieten aan de Tour, maar voor het tweede jaar op rij zorgde een valpartij in de eerste week voor een einde aan zijn gele droom. De Sloveen ging op dag vijf onderuit in de kasseienetappe, reed ondanks flinke verwondingen nog wel door, maar stapte na de veertiende rit af.

Roglic begon pas twee weken geleden weer met trainen op de weg, waardoor het lang de vraag was of hij op tijd fit zou zijn om te starten in de Vuelta. Afgelopen maandag gaf Jumbo-Visma uitsluitsel.

"Ik voel me nu in ieder geval beter dan na mijn val in de Tour", zei de titelverdediger donderdag met zijn kenmerkende droge humor. "Soms heb ik nog wat last bij bepaalde inspanningen, maar ik sta hier aan de start en dat wil zeggen dat ik me klaar voel. We zullen zien hoe mijn lichaam de komende dagen en weken zal reageren."

Roglic gaf toe dat het een grote teleurstelling was dat hij moest opgeven in de Tour, ook omdat zijn ploegmaat Jonas Vingegaard uiteindelijk de eindzege pakte. "Ik had heel graag deel uit willen maken van dat succes. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik geen kilometer meer kon fietsen. Ik heb de situatie geaccepteerd en nu is het belangrijk om alleen nog naar de toekomst te kijken."

De mogelijkheid om vier Vuelta's op rij te winnen en daarmee een unieke prestatie neer te zetten, zorgt bij Roglic voor veel motivatie voor zijn elfde grote ronde. "Het zou een heel speciaal record zijn. Ik mik op de eindwinst, dat is absoluut het doel."

Meeste eindzeges in Vuelta a España 4: Roberto Heras (Spa) - 2000, 2003, 2004, 2005

3: Tony Rominger (Zwi) - 1992, 1993, 1994

3: Alberto Contador (Spa) - 2008, 2012, 2014

3: Primoz Roglic (Slv) - 2019, 2020, 2021

Jumbo-Visma gaat direct voor winst in eerste etappe

Roglic kan vrijdag in de eerste etappe al tijdwinst pakken op zijn concurrenten, want Jumbo-Visma is de topfavoriet voor de ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. "Ik vind het altijd een mooi onderdeel", zegt de Sloveen. "Het hele team moet sterk zijn en goed samenwerken om zo hard mogelijk te gaan. Het wordt meteen een belangrijke dag."

Als Jumbo-Visma de ploegentijdrit wint, wordt de eerste rode leiderstrui in Utrecht mogelijk uitgereikt aan een Nederlander. Met Teunissen, Robert Gesink en Sam Oomen start de zwart-gele formatie met drie thuisrijders.

"Primoz zei gisteren nog dat de rode trui wel iets moois voor mij zou zijn", aldus Gesink. "Maar het is niet zo makkelijk om bij 65 kilometer per uur goed te timen wie als eerste over de finish komt. We hebben een heel goede ploeg en kunnen voor de zege gaan, maar we willen dat vooral voor het klassement van Primoz. Dat is het belangrijkste."

De 36-jarige Gesink startte de afgelopen drie jaar ook al in de Ronde van Spanje. Hij heeft goede hoop dat hij volgende maand voor de vierde keer op rij een eindzege kan vieren. "Primoz is heel relaxed. Hij lacht en lijkt in goede vorm. Een renner zoals hij, die de afgelopen jaren zoveel gewonnen heeft, komt ook alleen naar een koers als hij denkt dat hij iets speciaals kan laten zien."

De kleine Spaanse ploeg Burgos-BH begint vrijdag om 18.30 uur als eerste aan de ploegentijdrit. Jumbo-Visma rolt om 19.58 uur als laatste team van het startpodium.