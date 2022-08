Nairo Quintana zal vrijdag niet van start gaan in de Vuelta a España. De Colombiaan ontbreekt in Utrecht omdat hij naar het internationale sporttribunaal CAS stapt, waar hij de straf aanvecht die hij woensdag kreeg opgelegd door de UCI.

De UCI meldde dat Quintana op 8 en 13 juli van dit jaar positief is getest op de verboden pijnstiller tramadol. De internationale wielerfederatie schrapte de Arkéa-Samsic-renner uit de uitslag, waardoor hij zijn zesde plek in de eindklassering kwijtraakte.

"Ik zal niet meedoen aan de Vuelta om me te verdedigen bij het CAS. Ik zal aan het eind van dit seizoen weer terugkeren in het peloton", meldt de 32-jarige Quintana donderdag in een korte verklaring.

Volgens de UCI is er geen sprake van een dopingovertreding, maar heeft Quintana wel de medische reglementen overtreden. Tramadol is een morfineachtige pijnstiller die sinds drie jaar op de verboden lijst staat.

Quintana had ondanks de straf mogen starten in de Vuelta, maar kiest er dus voor om dat niet te doen. Hij won in 2014 met de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde en schreef twee jaar later de Vuelta op zijn naam.

De Vuelta begint vrijdag met een ploegentijdrit in Utrecht, waar donderdagavond de ploegenpresentatie is. Ook de tweede en derde etappe gaan over Nederlandse bodem.