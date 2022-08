In zijn eerste volledige jaar als wielerprof debuteert Daan Hoole meteen in een grote ronde. De 23-jarige renner uit Zuidland maakte de afgelopen maanden indruk op de ploegleiding en zijn collega's. Hij is een van de acht renners waarmee Trek-Segafredo vrijdag in Utrecht in de ploegentijdrit aan de Ronde van Spanje begint.

Met zijn 1,98 meter valt Hoole op, zeker tussen de vele klimmers in de Vuelta. Voor zover hij weet, is in het profpeloton alleen Mathias Norsgaard langer. De Deen van Movistar zit net boven de 2 meter en debuteert toevallig ook in de Vuelta.

Zondag maakte Hoole nog deel uit van de Oranje-sprinttrein rond Fabio Jakobsen, die in München de Europese titel won. "Het was heel speciaal, Fabio woont tegenwoordig in Zuidland en ik ken hem goed. We waren allemaal gemotiveerd om hem naar de sprint te brengen, want we geloofden in zijn kansen."

Het was Mads Pedersen eerder in de Rondes van België en Noorwegen al opgevallen dat je die lange Nederlander er wel bij kunt hebben als er een sprint voorbereid moet worden. Toen de Deense oud-wereldkampioen en ritwinnaar in de Tour ervoor koos de Vuelta te rijden, drong hij bij de ploegleiding aan op een selectie voor Hoole.

"Aan het begin van het jaar was er nog geen sprake van dat ik een grote ronde zou rijden, maar langzaamaan veranderde dat", aldus de Nederlander.

De routekaart van de eerste drie ritten op Nederlandse bodem en de rest van de Vuelta a España. De routekaart van de eerste drie ritten op Nederlandse bodem en de rest van de Vuelta a España. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

'Hoop dat ik het harde werk kan belonen'

Zijn optredens op de NK's - derde in de tijdrit, tweede in de wegrace - gaven mogelijk de doorslag. En zo staat de Zuid-Hollander voor een nieuw avontuur. "Ik ben enorm benieuwd", zegt hij.

"Begin juli ben ik drie weken op hoogtestage geweest in Livigno. In de Ronde van Polen voelde ik me nog niet super, maar dat zat er ook dicht op. Ik hoop dat ik de komende weken het harde werk kan belonen."

Om de ploegentijdrit voor te bereiden, toog Trek-Segafredo woensdag nog naar vliegbasis Soesterberg om op afgesloten asfalt te kunnen trainen. Trek geldt als een outsider voor de winst, maar heeft anders in de twee dagen erna in de sprint met Pedersen een kanshebber voor de leiderstrui.

"Het zal lastig worden", denkt Hoole, die in de Tour de l'Avenir met de nationale selectie al eens een ploegentijdrit won. "Maar daar reden we met vijf tijdrijders en een klimmer die het ook kan. Hier hebben we ook twee mannen van amper 50 kilo."