Nairo Quintana ontkent dat hij tijdens de Tour de France de pijnstiller tramadol heeft genomen. De internationale wielerunie UCI meldde woensdag dat de Colombiaan positief is getest op het verboden middel en dat hij uit de uitslag van de Ronde van Frankrijk wordt geschrapt.

"De mededeling van de UCI komt voor mij als een verrassing", zegt de 32-jarige Quintana in een verklaring op Twitter. "Ik ontken ten zeerste dat ik het middel tot me heb genomen. In mijn hele carrière heb ik nog nooit tramadol gebruikt."

De UCI meldt dat er op 8 en 13 juli sporen van tramadol zijn aangetroffen bij Quintana. Tramadol is een morfineachtige pijnstiller en staat sinds 2019 op de lijst met verboden middelen. Dit is vanwege de risicovolle bijwerkingen, zoals misselijkheid, slaperigheid en een verminderde concentratie.

Volgens de UCI heeft Quintana geen dopingovertreding begaan, maar alleen de medische reglementen overtreden. Daarom wordt de renner van Arkéa-Samsic niet geschorst en kan hij vrijdag in Utrecht gewoon van start gaan in de Vuelta a España.

"Ik wil nogmaals benadrukken dat ik de Vuelta gewoon ga rijden. Op de fiets zal ik het beste van mezelf laten zien voor mijn team, land en volgers", aldus Quintana. "Met mijn team van advocaten zijn we ons nu aan het voorbereiden op mijn verdediging."

Quintana heeft volgens de regels tien dagen de tijd om de beslissing van de UCI aan te vechten bij het internationaal sporttribunaal CAS. De oud-winnaar van de Giro d'Italia (2014) en de Vuelta (2016) eindigde deze zomer als zesde in de Tour de France.