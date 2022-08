Ellen van Dijk zette woensdag haar ijzersterke serie bij de EK tijdrijden voort, want de 35-jarige Nederlandse stond voor de zevende keer op rij op het podium. Maar voor de viervoudig kampioene voelde de zilveren medaille toch vooral als een nederlaag.

De liefde tussen Van Dijk en haar favoriete discipline is nog even groot als toen ze achttien jaar geleden in het Brabantse Bergeijk bij de NK voor junioren haar eerste tijdrit won. "Het proces om het gevecht met jezelf aan te gaan en steeds naar manieren te zoeken om harder te kunnen gaan, vind ik nog steeds machtig mooi", zegt de regerend wereldkampioene.

Het enige probleem is dat ze inmiddels zo vaak gewonnen heeft, dat alles behalve goud een teleurstelling is. En dus kon Van Dijk in de schaduw van het dertiende-eeuwse klooster van Fürstenfeldbruck, even buiten München, niet genieten van haar derde tweede plek op rij bij de EK tijdrijden.

"Deze zilveren plak gaat geen mooi plekje krijgen in mijn huis. Die knal ik ergens ver weg", zegt de renster van Trek-Segafredo met een knipoog. "Dit is mijn zevende medaille bij het EK tijdrijden, dus een tweede plaats zegt me niet zo heel veel meer. Ik kwam hier alleen maar voor goud."

Van Dijk was op het licht glooiende parcours van 24 kilometer zes seconden trager dan de Zwitserse Marlen Reusser, die de Europese titel prolongeerde. Bij de WK van vorig jaar in Vlaanderen waren de rollen nog omgedraaid. Toen werd Reusser tweede op tien seconden van Van Dijk.

"Marlen en ik zijn altijd heel erg aan elkaar gewaagd in tijdritten", zegt de Nederlandse. "Ik waardeer de duels met haar ontzettend, maar natuurlijk baal ik ervan dat zij vandaag sterker was. Ik wil er niet te dramatisch over doen, want ik zat dicht bij het goud. En over vier weken is het hopelijk andersom. Dan wordt de hoofdprijs uitgedeeld."

Van Dijk richt zich nu vol op de WK in Australië

Van Dijk hoopt op 18 september in het Australische Wollongong voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden te worden. Het is haar laatste hoofddoel in een zeer druk jaar, waarin vooral haar succesvolle werelduurrecordpoging van eind mei veel tijd en energie vergde. Vorige maand volgde de voor haar ploeg zeer belangrijke eerste editie van de Tour de France Femmes.

"Ik heb heel veel piekmomenten dit jaar", zegt Van Dijk. "Er is zo veel te doen en alles is mooi. Ik ga van hot naar her en daardoor mis ik soms een moment om even te bezinnen en tot rust te komen. Helaas kan ik me daardoor niet altijd helemaal optimaal opladen voor een wedstrijd. Uiteraard vond ik deze EK belangrijk en wilde ik heel graag winnen, maar niet zo graag als volgende maand bij de WK."

De Harmelense merkte in het tweede deel van haar tijdrit in Fürstenfeldbruck dat ze niet zo goed was als ze wilde zijn. "Soms kun je door de pijn heen trappen. Maar vandaag voelde het alsof ik een soort blokkade had. De ene dag kun je nu eenmaal iets dieper gaan dan de andere dag."

"Het is tijd om even een time-out te nemen. Na de wegrit van zondag ga ik mijn fiets drie dagen niet aanraken, om me daarna volle bak op de WK te richten."

Uitslag EK tijdrijden 1. Marlen Reusser (Zwi): 30.59 min

2. Ellen van Dijk (Ned) +6 sec

3. Riejanne Markus (Ned) +28 sec

4. Audrey Cordon-Ragot (Fra) +54 sec

5. Anna Kiesenhofer (Oos) +1.01 min

Markus pakt eerste EK-medaille met brons

Met Riejanne Markus stond er nog een tweede Nederlandse op het EK-podium. De 27-jarige renster van Jumbo-Visma won brons en pakte daarmee haar eerste individuele medaille op een internationaal kampioenschap.

"Ik heb vorig jaar tegen mijn ploeg gezegd dat ik me verder wil ontwikkelen in het tijdrijden en ze steunen me daarin", zegt Markus. "Vorig jaar werd ik vijfde bij de EK, nu wilde ik richting het podium. Het geeft veel vertrouwen dat ik derde ben geworden en op minder dan een halve minuut van de top twee zit. Er moet nog een stap bij, maar dat is voor volgend jaar."