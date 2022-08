Nairo Quintana is tijdens de Tour de France positief getest op het verboden middel Tramadol, meldt de UCI. De Colombiaanse renner van Arkéa-Samsic eindigde als zesde in de Tour, maar wordt nu uit de uitslag geschrapt.

Op 8 en 13 juli zijn bij de 32-jarige Quintana sporen van Tramadol aangetroffen. Tramadol is een pijnstiller die sinds maart 2019 op de lijst van verboden middelen staat. Quintana heeft tien dagen de tijd om de beslissing van de UCI aan te vechten bij het sporttribunaal CAS. Het is nog niet bekend of Arkéa-Samsic en Quintana dit gaan doen.

De UCI geeft aan dat het niet gaat om een dopingovertreding, maar om het overtreden van de medische reglementen, waarvan het doel is om de veiligheid en gezondheid van renners te waarborgen. Quintana wordt daarom niet geschorst. "Aangezien het om een eerste vergrijp gaat, kan Quintana in competitie blijven", aldus de UCI.

Tramadol geldt als een morfine-achtige pijnstiller. Het middel is sinds 2019 verboden in het wielrennen vanwege de risicovolle bijwerkingen van de stof. Het kan onder meer misselijkheid, slaperigheid en een verminderde concentratie veroorzaken.

Quintana van start in Utrecht

Quintana verlengde dinsdag nog zijn contract bij Arkéa-Samsic tot 2025. De renner gaat vrijdag van start in de Vuelta a España in Utrecht.

De routinier won in 2014 met de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde. In 2016 pakte Quintana de eindwinst in de Ronde van Spanje. In 2013 en 2015 eindigde de renner tweede in het algemeen klassement van de Tour de France.