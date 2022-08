De Vuelta a España begint vrijdag in Utrecht met veertien Nederlanders. Het aantal Nederlandse renners is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van de jaren 2020 en 2021.

De Nederlandse ploegen Jumbo-Visma en Team DSM leveren respectievelijk drie en twee landgenoten. Robert Gesink, Mike Teunissen en Sam Oomen rijden de Ronde van Spanje voor Jumbo-Visma, Thymen Arensman en Joris Nieuwenhuis komen uit voor Team DSM.

Ook het Duitse BORA-hansgrohe telt twee Nederlanders: Wilco Kelderman en Danny van Poppel. Diens broer Boy van Poppel start namens Intermarché-Wanty-Gobert.

De andere Nederlandse deelnemers zijn Dylan van Baarle (INEOS-Grenadiers), Wout Poels (Bahrain Victorious ), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), Jetse Bol (Burgos-BH) en Julius van den Berg (EF Education–EasyPost).

Tien jaar geleden, in 2012, deden er maar liefst twintig landgenoten mee aan de Ronde van Spanje. In 1991 deden er een recordaantal van 28 Nederlanders mee aan de Vuelta. Bij de afgelopen Tour de France in juli was Nederland met tien renners vertegenwoordigd.