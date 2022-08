Amy Pieters gaat de volgende fase van haar revalidatieproces in. De wielrenster wordt overgebracht naar het Daan Theeuwes Centrum, een specialistisch revalidatiecentrum in Woerden.

"In het Daan Theeuwes Centrum zal Amy nog harder en gerichter verder gaan werken aan haar herstel. Wij hebben goede hoop dat Amy hier ook mooie resultaten en verbeteringen kan laten zien", is te lezen op de site van de 31-jarige renster.

Pieters kwam vorig jaar op 23 december in de buurt van het Spaanse Calpe hard ten val tijdens een training op de weg van de nationale baanploeg. Daarbij liep ze ernstig hersenletsel op. In Spanje onderging ze een schedeloperatie, waarna ze naar Nederland werd overgebracht.

Na haar ontslag uit het ziekenhuis verbleef de wielrenster in het PZC in Dordrecht. In de weekenden was ze vooral thuis. "Wij zijn dan ook ontzettend geholpen en gebaat bij de hulp en de hulpmiddelen die Amy nodig heeft om in de weekenden thuis te mogen zijn. Amy lacht en is blij als zij weer thuis is. Dit is voor ons, en zeker ook voor Amy, een zeer fijne ervaring."

De familie, vrienden en de ploeg (SD Worx) van Pieters zetten in juni een crowdfundingactie op. Hierdoor kon watertherapie worden vergoed. "Hier reageert Amy ontzettend goed op. Deze extra trainingen geven haar voldoening en helpen haar zichtbaar in haar herstel."

Pieters pakte met Kirsten Wild in totaal drie keer goud op het onderdeel koppelkoers bij de WK baanwielrennen. In 2019 won ze bij de EK wielrennen zowel de wegwedstrijd als de gemengde ploegachtervolging.