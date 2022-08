Wout Poels gaat vrijdag voor de achtste keer van start in de Vuelta a España. De 34-jarige renner van Bahrain-Victorious moet kopman Mikel Landa bijstaan in de Ronde van Spanje. Bij Alpecin-Deceuninck maakt Oscar Riesebeek deel uit van de selectie. Bij de Belgische ploeg geldt sprinter Tim Merlier als belangrijke troef.

Bahrain-Victorious heeft Landa naar voren geschoven als kopman in de Ronde van Spanje, die vrijdag van start gaat in Utrecht. De 32-jarige Spanjaard doet voor de zesde keer mee aan de Vuelta. Landa eindigde in mei als derde in het algemeen klassement van de Giro. De Zwitser Gino Mäder geldt als tweede kopman.

Naast Landa en Mäder maakt ook Poels deel uit van de Vuelta-selectie van Bahrain-Victorious. De Nederlander deed zeven keer eerder mee aan de Ronde van Spanje. Hij werd in 2017 en 2020 zesde in het algemeen klassement. De Australiër Jack Haig, die vorig seizoen derde werd in de Vuelta, doet dit jaar niet mee.

De andere renners van Bahrain-Victorious zijn de Colombiaan Santiago Buitrago, de Spanjaard Luis León Sánchez, de Duitser Jasha Sütterlin, de Brit Fred Wright en Edoardo Zambanini uit Italië.

Oscar Riesebeek debuteert in de Vuelta.

Merlier kopman bij Alpecin

Merlier doet voor de derde keer mee aan een grote ronde, na de Giro d'Italia en de Tour de France in 2021. De Belg won in beide rondes een etappe. Merlier, die op 26 juni Belgisch kampioen op de weg werd, eindigde afgelopen zondag nog derde op de EK in München, achter Fabio Jakobsen en Arnaud Démare.

Merlier krijgt in de Ronde van Spanje steun van landgenoten Gianni Vermeersch, Jimmy Janssens, Lionel Taminiaux en Xandro Meurisse en de Australiërs Robert Stannard en Jay Vine. Ook Riesebeek maakt deel uit van de selectie. De 29-jarige Nederlander maakt zijn debuut in de Vuelta. Hij reed eerder dit seizoen onder meer de Giro.

De Vuelta start vrijdag met een ploegentijdrit in Utrecht. Ook de tweede en derde etappe worden in Nederland verreden. Maandag is een rustdag in de Ronde van Spanje.