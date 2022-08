Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft Boy van Poppel dinsdag opgenomen in de selectie voor de Vuelta a España. De Nederlander doet voor de tweede keer mee aan de Ronde van Spanje.

Van Poppel, die in 2015 debuteerde in de Vuelta, fungeert als de lead-out voor sprinter Gerben Thijssen uit België. Verder bestaat de achtkoppige selectie van Intermarché uit de Belg Jan Bakelants, de Tsjech Jan Hirt, de Deen Julius Johansen, de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, de Italiaan Domenico Pozzovivo en de Est Rein Taaramäe.

"De toptienplaatsen van Louis Meintjes in de Tour en van Jan Hirt en Domenico Pozzovivo in de Giro hebben onze initiële plannen om een sterke kern klimmers naar de derde en laatste grote ronde van het seizoen te sturen versterkt", licht sportief directeur Pieter Vanspeybrouck toe.

Voor de 34-jarige Van Poppel wordt de Vuelta zijn achtste grote ronde. Vorig jaar nam hij voor de tweede keer deel aan de Tour de France en eerder reed hij vier keer de Giro d'Italia en dus eenmaal de Vuelta.

"De terreinkennis van Boy van Poppel in de twee Nederlandse etappes is een extra troef, niet alleen voor Gerben Thijssen, maar ook voor onze klassementsrenners", zegt Vanspeybrouck.

De Vuelta start vrijdag met een ploegentijdrit in Utrecht, de geboortestad van Van Poppel. De tweede etappe finisht ook in de Domstad en start in Breda. Ook de derde Nederlandse rit, met start en finish in Breda, gaat door Nederland.