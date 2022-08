Jonas Vingegaard doet volgende maand niet mee aan de WK wielrennen in de Australische stad Wollongong, heeft de Deense bondscoach Anders Lund dinsdag bekendgemaakt.

"Hij heeft ervoor gekozen om zich voor Jumbo-Visma op andere doelen te concentreren", zei Lund bij de bekendmaking van de Deense WK-ploeg. Mattias Skjelmose Jensen, Jakob Fuglsang, Søren Kragh Andersen en Magnus Cort zijn wel opgeroepen voor de wegrit.

Het komt niet als een grote verrassing dat Vingegaard niet meedoet aan de WK op de weg. Het parcours is punchers als Mathieu van der Poel meer op het lijf geschreven. Op het lokale circuit in Wollongong ligt één steile heuvel.

Het is nog niet duidelijk welke koers Vingegaard in het najaar gaat rijden voor Jumbo-Visma. De Deen, die vorige maand in de Tour de France afrekende met Tadej Pogacar en voor het eerst de belangrijkste koers ter wereld won, doet ook niet mee aan de Vuelta a España, die vrijdag van start gaat in Utrecht.

De WK begint op 18 september met de individuele tijdrit voor de mannen en vrouwen. Zes dagen later is de wegrit bij de vrouwen, waarna de mondiale kampioenschappen op 25 september worden afgesloten met de wegrit voor de mannen.

Tom Dumoulin was aanvankelijk een belangrijke troef voor Nederland op de tijdrit, maar hij zette maandag een punt achter zijn loopbaan. Dumoulin merkte tijdens de voorbereiding dat hij niet zou kunnen meedoen om de medailles en haalde daarom zijn eerder aangekondigde pensioen naar voren.