Olav Kooij heeft dinsdag de openingsrit van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Nederlander was de sterkste in de massasprint van een uitgedund peloton.

De twintigjarige Kooij bleef na 222,6 kilometer van Allerød naar Køge de Belg Jasper Philipsen net voor in de sprint. De Jumbo-Visma-renner moest in de laatste meters nog flink aanzetten om Philipsen te passeren. De Belg Timothy Dupont kwam als derde over de finish.

Door een valpartij in de finale bleef in de slotkilometer een klein peloton over. Kooij is logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Kooij boekte al zijn tiende overwinning van het seizoen. Eind vorige maand boekte hij in een etappe in de Ronde van Polen zijn eerste zege in de WorldTour. Eerder won de Zuid-Hollander onder meer drie ritten en het eindklassement in de ZLM Tour.

De Ronde van Denemarken, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, gaat woensdag verder met een individuele tijdrit over 12,2 kilometer door de straten van Assens. De rittenkoers duurt tot en met zaterdag.

Vorig jaar schreef Remco Evenepoel de Ronde van Denemarken op zijn naam. De Belg doet dit jaar niet mee omdat hij vrijdag in Utrecht aan de start van de Vuelta a España staat. Mike Teunissen eindigde vorig jaar als derde in Denemarken.