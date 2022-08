Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. De winnaar van de Giro d'Italia in 2017 maakte eerder al bekend aan het einde van het seizoen te stoppen, maar heeft nu ook een streep door het WK in september gezet.

"Ik had nog één project op mijn verlanglijstje staan ​​om mijn carrière knallend af te sluiten: het wereldkampioenschap in Australië. Ik wilde de weg naar de WK aanpakken zoals ik dat ook met de weg naar de Olympische Spelen in Tokio heb gedaan", aldus Dumoulin.

Bij de tijdrit op de WK in Australië hoopte Dumoulin nog één keer voor een medaille te gaan op het hoogste niveau. De Limburger kondigde begin juni zijn wielerpensioen aan, omdat zijn lichaam naar eigen zeggen niet meer voldoende meewerkt om op topniveau actief te blijven.

"Ik merk dat ik het niet meer kan", licht de 31-jarige Dumoulin zijn keuze om direct te stoppen toe. "De tank is leeg, de benen voelen zwaar aan en de trainingen lopen niet zoals ik had gehoopt. Ik heb niet het gevoel dat ik een goede prestatie kan neerzetten op de WK."

Dumoulin is een van de succesvolste Nederlandse renners ooit. In 2017 schreef hij geschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. Het was de eerste Nederlandse eindzege in een grote ronde sinds 1980, toen Joop Zoetemelk zegevierde in de Tour de France.

Dumoulin kende weinig successen meer

Sinds 2019 kende de carrière van Dumoulin steeds minder hoogtepunten. Hij kampte met blessures en nam een sabbatical van een paar maanden om afstand te nemen van het wielrennen. Wel wist hij op de Olympische Spelen in 2021 nog zilver te winnen in de tijdrit.

"Ondanks dat het afscheid niet is gegaan zoals ik had gehoopt, kijk ik met ongelooflijke trots terug op mijn carrière", aldus Dumoulin. "Ik heb er veel voor gedaan, er jarenlang veel passie in gestopt en schitterende prestaties neergezet."

"Nu is het tijd om van andere dingen te genieten en er te zijn voor de mensen van wie ik houd. Een grote dank aan mijn team en iedereen die me heeft gesteund tijdens mijn fantastische carrière. En een speciaal woord van dank aan mijn vrouw, die mij al die jaren heeft gesteund."

Het laatste optreden van Dumoulin was eind juli in de Clásica San Sebastian. Daar wist de Nederlander de finish niet te halen. In mei begon Dumoulin in Italië aan zijn laatste grote ronde, maar ook die kon hij vanwege fysieke problemen niet uitrijden.