Thymen Arensman begint vrijdag in Utrecht als kopman van DSM aan de Vuelta a España, zo heeft de Nederlandse ploeg maandag bekendgemaakt. Movistar verschijnt met de afscheid nemende Alejandro Valverde aan de start van de Vuelta. Bij Arkéa-Samsic is Nairo Quintana de kopman.

Voor de 22-jarige Arensman wordt het zijn derde deelname aan de Vuelta. Eerder dit jaar eindigde de Nederlandse klimmer als achttiende in de Giro d'Italia. Hij boekte begin deze maand in een etappe in de Ronde van Polen zijn eerste profzege.

Arensman krijgt in de Vuelta steun van één landgenoot: debutant Joris Nieuwenhuis. Verder bestaat de selectie van DSM uit de Duitsers Nikias Arndt, Marco Brenner en John Degenkolb, de Brit Mark Donovan, de Noor Jonas Iversby en de Belg Henri Vandenabeele.

Ploegleider Matt Winston wil voorkomen dat Arensman in de eerste week tijdverlies oploopt. "We zullen er alles aan doen om hem zo goed mogelijk in het klassement te houden. Daarnaast zijn we van plan om in de aanval te gaan", kondigt hij aan.

Alejandro Valverde rijdt zijn laatste grote ronde. Foto: ANP

Movistar met Valverde en Mas aan de start

Bij Movistar rijdt de 42-jarige Valverde de laatste grote wielerronde uit zijn carrière. Hij maakte eind vorig jaar bekend zijn indrukwekkende carrière te beëindigen na dit seizoen. Voor de Spanjaard wordt het zijn laatste koers in eigen land. Het is onbekend of hij daarna nog andere wedstrijden rijdt.

Voor Valverde wordt het zijn zestiende deelname aan de Vuelta. In 2009 won hij de Spaanse wielerronde, zijn enige eindzege in een grote rittenkoers. Ook schreef de Movistar-renner twaalf etappes in de Vuelta op zijn naam. Vorig jaar moest hij de Vuelta door een gebroken sleutelbeen al na zeven etappes verlaten.

Dat Valverde het winnen nog altijd niet is verleerd, bewees hij begin dit jaar. Toen triomfeerde hij in de Spaanse eendagskoersen Trofeo Pollença en Gran Camino, waarmee hij zijn totale aantal zeges op 133 bracht. Ook werd hij dit jaar tweede in zowel de Waalse Pijl als Strade Bianche.

Enric Mas is de kopman bij Movistar in de Ronde van Spanje. De 27-jarige Spanjaard eindigde vorig jaar als tweede achter Primoz Roglic. Door een positieve coronatest moest Mas de Tour de France in juli voortijdig beëindigen.

Ploeg Movistar: Enric Mas, Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas, Carlos Verona, Lluís Mas, Nelson Oliveira, Mathias Norsgaard en Gregor Mühlberger.

Nairo Quintana is de kopman bij Arkéa-Samsic. Nairo Quintana is de kopman bij Arkéa-Samsic. Foto: Pro Shots

Quintana keert na drie jaar terug in Vuelta

Bij Arkéa-Samsic keert de 32-jarige Quintana na drie jaar terug in de Vuelta. De Colombiaan, die de Spaanse wielerronde in 2016 won, deed in 2019 voor het laatst mee en eindigde toen als vierde.

Arkéa-Samsic debuteert als ploeg in de Vuelta. Het Franse team heeft geen WorldTour-licentie, maar mag op basis van de prestaties van afgelopen seizoen wel meedoen aan de grote rondes. Arkéa-Samsic sloeg begin dit jaar de Giro d'Italia over, maar deed wel mee aan de Tour de France. In Frankrijk eindigde Quintana als zesde.

De Vuelta start vrijdag met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De daaropvolgende twee etappes gaan ook over Nederlandse bodem.

Ploeg Arkéa-Samsic: Nairo Quintana, Élie Gesbert, Anthony Delaplace, Thibault Guernalec, Simon Guglielmi, Daniel McLay, Lukasz Owsian en Clément Russo.