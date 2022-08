Egan Bernal keert na een afwezigheid van zeven maanden terug in het peloton bij de Ronde van Denemarken. De 25-jarige Colombiaanse renner van INEOS Grenadiers heeft dit jaar nog geen race gereden na een zware crash in januari.

Bernal fietste eind januari tijdens een training in Colombia op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan. De renner liep tal van verwondingen op, waaronder een gebroken ruggenwervel, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. Bernal lag na de crash twee weken op intensive care en moest vier operaties ondergaan.

Twee maanden na het ongeval reed Bernal weer zijn eerste meters op de fiets. Onlangs was de renner met ploeggenoten al op hoogtestage in Andorra in aanloop naar de Ronde van Denemarken. Deze ronde loopt van dinsdag tot komende zaterdag.

"Ik heb lang op dit moment moeten wachten", reageert Bernal op de site van INEOS. "Ik mag eindelijk weer racen met mijn teamgenoten. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe zwaar de afgelopen maanden waren, zowel fysiek als mentaal."

Egan Bernal won in 2019 de Tour de France en liet Geraint Thomas en Steven Kruiswijk achter zich. Foto: Getty Images

'Ik zal alle steun nooit vergeten'

"Ik zal die dag in januari, maar ook de maanden erna, nooit vergeten. Deze nare periode zal altijd een onderdeel van mij blijven. Ik zal ook nooit alle steun vergeten. Van mijn vrienden, de ploeg, maar ook van de fans. In tijden van nood moeten mensen elkaar steunen. En die steun heb ik gevoeld."

"Alle steunbetuigingen hebben mij goed gedaan. Ze motiveerden mij om iedere dag hard te werken aan mijn herstel. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken", besluit Bernal. De Colombiaan was in 2019 eindwinnaar van de Tour de France en in 2021 wist hij de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven.

INEOS-directeur Rod Ellingworth is verheugd met de rentree van Bernal. "Hij heeft de wereld laten zien wat wilskracht is. We zijn nog steeds bezig met het herstel van Egan, maar zijn plek in de selectie van de Ronde van Denemarken is een belangrijke mijlpaal."