Dylan van Baarle gaat vrijdag in Utrecht van start in de Vuelta a España. De Nederlandse wielrenner moet onder anderen INEOS-Grenadiers-kopman Richard Carapaz bijstaan. Bij Quick-Step Alpha Vinyl zijn Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel de kopmannen in de Ronde van Spanje.

Van Baarle reed eerder deze zomer al de Tour de France. De dertigjarige renner, dit voorjaar winnaar van Parijs-Roubaix, eindigde in het klassement van de Tour op de 32e plaats. Van Baarle begint aan zijn vierde Vuelta. Vorig jaar stapte hij voortijdig af, net als in 2018.

INEOS-kopman Carapaz won in 2019 de Giro en veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud in de wegwedstrijd. De Brit Geoghegan Hart schreef de Giro in 2020 op zijn naam. De rest van de ploeg bestaat uit de Britten Ethan Hayter en Ben Turner, Carlos Rodríguez uit Spanje, de Australiër Luke Plapp en de Fransman Pavel Sivakov.

Ploeg INEOS-Grenadiers: Richard Carapaz, Dylan van Baarle, Geoghegan Hart, Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov, Ben Turner

Alaphilippe en Evenepoel bij Quick-Step

De Belgische ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl stuurt onder anderen de Belg Remco Evenepoel, onlangs winnaar van de Clásica San Sebastián, en wereldkampioen Julian Alaphilippe naar Utrecht. De Fransman ontbrak nog in de Tour de France na een zware val in Luik-Bastenaken-Luik.

Alaphilippe boekte vorige maand kort na zijn rentree een ritzege in de Ronde van Wallonië, maar moest die etappekoers ook voortijdig verlaten vanwege een coronabesmetting. De wereldkampioen van 2020 en 2021 rijdt de Vuelta voor de tweede keer, als voorbereiding op de WK in Australië.

De Vuelta start vrijdag met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De daaropvolgende twee etappes gaan ook over Nederlandse bodem.

Ploeg Quick-Step Alpha Vinyl: Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Remco Evenepoel, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke.