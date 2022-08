Elmar Reinders gaat voor het eerst in zijn carrière op het hoogste wielerniveau rijden. De dertigjarige sprinter tekent een contract voor twee jaar bij Team BikeExchange-Jayco, meldt de ploeg van Dylan Groenewegen maandag.

"We geloven dat Reinders een goede keuze is voor ons team. Hij gaat voor het eerst in de WorldTour rijden en heeft dus nog een hoop te leren", zegt Brent Copeland, manager van Team BikeExchange-Jayco. "We willen een sterke ploeg bouwen rondom Dylan Groenewegen."

Reinders kwam sinds 2020 uit voor Riwal Cycling Team. Het afgelopen jaar schreef hij onder meer de Arno Wallaard Memorial en de eerste editie van de Visit Friesland Elfsteden Race op zijn naam. Ook won hij het puntenklassement in de Tour van Bretagne.

"Het is een grote kans voor mij om in de WorldTour te mogen gaan rijden. Ik zal er alles aan doen om het tot een succes te maken", aldus Reinders. "Mijn doel is om het verschil te gaan maken tijdens de sprints en in de klassiekers."

Groenewegen zal niet starten voor Team BikeExchange-Jayco in de Vuelta. De Spaanse wielerronde start vrijdag in Utrecht met een ploegentijdrit.