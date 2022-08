Primoz Roglic gaat vrijdag in Utrecht definitief van start in de Vuelta a España. Het was lang onzeker of de drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje zou meedoen na zijn val in de Tour de France in juli.

De 32-jarige Roglic traint pas sinds twee weken weer op de weg na zijn valpartij in de Tour. In de vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk kwam de renner van Jumbo-Visma ten val. Anderhalf week later besloot Roglic de Tour te verlaten om volledig te herstellen van zijn blessures.

"We zijn verheugd dat Primoz kan starten in de Vuelta na zijn blessure die hij opliep in de Tour", laat sportief directeur Merijn Zeeman maandag op de site van Jumbo-Visma weten. "Natuurlijk heeft hij niet de beste voorbereiding gehad, maar we zijn enorm blij dat hij het toch heeft gered."

"We hebben een goede, gebalanceerde ploeg die Primoz op alle fronten kan steunen", zegt Zeeman, die uitkijkt naar de start van de Vuelta in Utrecht. "Dat de ronde in Nederland begint, is heel speciaal. We willen het voor eigen publiek goed doen."

Primoz Roglic is hersteld van de verwondingen die hij opliep tijdens de Tour de France. Foto: ANP

Roglic kopman bij Jumbo-Visma

Roglic won de afgelopen drie edities van de Vuelta en is daarmee gedeeld recordhouder. De Sloveen geldt als kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje. Hij wordt bijgestaan door onder anderen de Nederlanders Robert Gesink, Mike Teunissen en Sam Oomen.

De Vuelta gaat vrijdag van start in Utrecht met een ploegentijdrit. Een dag later volgt een etappe van Den Bosch naar Utrecht, waarna zondag de rit begint en eindigt in Breda. Maandag is de eerste rustdag. Op 11 september eindigt de laatste etappe in Madrid.

Ploeg Jumbo-Visma: Edoardo Affini, Rohan Dennis, Robert Gesink, Chris Harper, Sepp Kuss, Sam Oomen, Primoz Roglic, Mike Teunissen