Elia Viviani heeft zondag bij de EK baanwielrennen in München op indrukwekkende wijze goud veroverd op de afvalkoers. De Italiaan deed dat slechts enkele uren nadat hij als zevende was gefinisht in de wegwedstrijd.

Viviani bleef op de afvalkoers, het onderdeel waarop hij vorig jaar wereldkampioen werd, over met Theo Reinhardt. Hij sprintte in de laatste ronde overtuigend weg bij de Duitser.

Eerder op de dag deed Viviani ook mee aan de wegwedstrijd. Hij reed de 208 kilometer van en naar München niet alleen uit, maar deed rond 15.00 uur ook mee in de sprint. Daarin moest de Italiaan genoegen nemen met de zevende plaats, terwijl Fabio Jakobsen de Europese titel veroverde.

Yoeri Havik, die bij de Nations Cup-wedstrijd in april nog tweede werd achter Viviani, greep net naast een medaille. De Nederlander viel als dertiende af en eindigde als vierde. Het brons ging naar de Belg Jules Hesters.

Bij de vrouwen bereikte Laurine van Riessen de halve finales op de sprint. Op de gelegenheidspiste in de Messe besliste ze het Nederlandse onderonsje met Hetty van der Wouw in twee heats in haar voordeel. Het sprinttoernooi wordt maandagmiddag voortgezet.

Titelverdediger Shanne Braspennincx ontbreekt op de sprint in München. Met het oog op de WK in oktober vond de Nederlandse een optreden op de 200 meterbaan van München niet passen in haar voorbereiding. De wereldtitelstrijd wordt, zoals vrijwel alle grote toernooien, op een 250 meterbaan afgewerkt.