De Nederlandse mannen startten zondag in de wegrit van de EK wielrennen met acht renners die in het dagelijks leven bij acht verschillende teams onder contract staan. De gelegenheidsploeg van bondscoach Koos Moerenhout reed desondanks een perfecte koers, met goud voor Fabio Jakobsen als resultaat.

De nieuwe Europees kampioen neemt na de podiumceremonie alle tijd om zijn verhaal te doen. Bij elke cameraploeg legt Jakobsen in het Engels of Nederlands geduldig uit wat de gouden medaille voor hem betekent. Totdat hij van zijn verzorger Ton de Vaan hoort dat hij nu toch echt moet vertrekken als hij zijn teamgenoten nog wil zien.

"Ik kom zo terug", zegt Jakobsen tegen de laatste journalisten die hem willen spreken. "Maar ik moet eerst mijn ploegmaten bedanken."

De 25-jarige Heukelumer heeft bij zijn Belgische team Quick-Step Alpha Vinyl de beschikking over een van de beste en meest ervaren sprinttreinen van het peloton. In München reed de kopman van de Nederlandse ploeg met renners die niet op elkaar ingespeeld zijn.

"Eigenlijk zet ik een stel jongens bij elkaar die het hele jaar elkaars concurrenten zijn", zegt bondscoach Moerenhout. "En dan verwacht iedereen dat het een geoliede machine is. Maar zo simpel en vanzelfsprekend is dat niet. Bij het maken van de selectie bekijk ik daarom heel goed of er chemie kan ontstaan in de groep."

Die chemie was er zondag duidelijk in Beieren. De Nederlandse ploeg hield Jakobsen de hele koers uit de wind en uit de problemen en in de finale werd hij perfect afgezet door achtereenvolgens Nils Eekhoff, Boy van Poppel en Danny van Poppel. Met een machtige versnelling in de laatste 200 meter versloeg de topsprinter de Fransman Arnaud Démare en de Belg Tim Merlier. Tekenend was dat Danny van Poppel eerder begon met juichen dan zijn kopman.

"Ik ben de jongens heel dankbaar dat ze zo hard voor mij gewerkt hebben", zegt Jakobsen. "Ik kan sprints winnen, maar niet in mijn eentje. We hebben het vandaag echt als team gedaan, je kon zien dat we een hechte ploeg vormden. Dat dat gelukt is terwijl we hier met acht renners uit acht verschillende ploegen waren, maakt het nog specialer."

De Nederlandse EK-ploeg Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

Nils Eekhoff (DSM)

Daan Hoole (Trek-Segafredo)

Jan Maas (BikeExchange-Jayco)

Elmar Reinders (Riwal Cycling Team)

Jos van Emden (Jumbo-Visma)

Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Van Emden: 'Het begint met een goede sfeer'

Jos van Emden twijfelt nog steeds een beetje of het EK echt een toegevoegde waarde is voor de wielerkalender. Toch zei de routinier van Jumbo-Visma meteen ja toen Moerenhout hem vroeg voor de wegrit in München. "Ik wil altijd wel koersen", zegt hij met een lach. "En al helemaal als we voor de overwinning kunnen gaan."

De 37-jarige Van Emden dacht van tevoren dat het niet makkelijk zou zijn om van acht eenlingen een sterke sprintploeg te maken. "Maar uiteindelijk is het ook geen hogere wiskunde. Het begint met een goede sfeer en plezier maken met elkaar. En dat je het elkaar gunt en voor elkaar wil werken."

Moerenhout had zaterdagavond na de tactische bespreking al het gevoel dat dat wel goed zat bij zijn EK-selectie. "Ik zag dat de jongens allemaal wisten wat hun taak was en dat ze het met elkaar wilden doen. En misschien nog wel belangrijker: de ploeg geloofde er heel erg in dat we met Fabio zouden kunnen winnen."

Andersom had Jakobsen ook veel geloof in zijn tijdelijke ploegmaten. "Koos had de best beschikbare jongens geselecteerd. Misschien hadden we hier wel de allerbeste helpers voor een sprinttrein die we in Nederland hebben. Ik had vertrouwen in hen en ik ben dankbaar dat zij ook vertrouwen in mij hadden. Het is heel mooi dat ik ze heb kunnen belonen met het goud."

Die dankbaarheid is de reden waarom Jakobsen per se naar de teambus wilde voordat zijn teamgenoten alweer richting het vliegveld en terug naar hun commerciële ploegen gingen. En waarom de EK-renners binnenkort nog een tastbare herinnering kunnen verwachten. "Ik ga al mijn ploegmaten nog een cadeau opsturen", zegt Jakobsen. "Wat? Iets wat bij de EK past. Dat komt wel goed."