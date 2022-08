Fabio Jakobsen ziet zijn gouden medaille van zondag bij de EK wielrennen in München als een van zijn grootste zeges. Het winnen van een internationaal kampioenschap stond al heel lang op het verlanglijstje van de 25-jarige Nederlander.

Jakobsen had altijd drie grote dromen in het wielrennen: goud bij een EK of WK, een rit winnen in de Tour de France en een van de vijf monumenten op zijn naam schrijven. In de afgelopen anderhalve maand heeft de topsprinter twee van die drie doelen afgevinkt.

Begin juli sloeg de renner van Quick-Step Alpha Vinyl bij zijn debuut in de Tour de France meteen toe in de eerste massasprint. Zondag was hij bij de EK in München een klasse apart in de sprint op de Ludwigstrasse. "Ik ben heel trots op deze zege", zei Jakobsen na de podiumceremonie. "Het is een eer dat ik de Europese kampioenstrui het komende jaar mag dragen."

De EK staat pas sinds 2016 op de kalender bij de wielerprofs en zeker in het begin had de koers nog weinig status in het peloton. De grote glimlach op het gezicht van Jakobsen maakte duidelijk dat hij heel veel waarde hecht aan zijn overtuigende zege in het zuiden van Duitsland. Hij werd zondag ook de eerste Nederlandse man die een wegrit won bij een EK of WK sinds Joop Zoetemelk in 1985 wereldkampioen werd.

"De EK krijgt een steeds betere naam in het wielrennen", zei Jakobsen. "Dit toernooi zit nog wel onder de WK, maar voor mij is het een grote koers. Zeker nu het wielrennen specialistischer is geworden en ik als pure sprinter niet heel veel kansen krijg op kampioenschappen. Het parcours moet geschikt zijn voor mij, het moet een sprint worden en ik moet een goede ploeg mee krijgen. Ik ben blij dat dat bij deze EK allemaal het geval was."

Fabio Jakobsen (midden) klopte de Fransman Arnaud Démare en de Belg Tim Merlier in de massasprint. Fabio Jakobsen (midden) klopte de Fransman Arnaud Démare en de Belg Tim Merlier in de massasprint. Foto: Getty Images

Bondscoach Moerenhout verkoos Jakobsen boven Groenewegen

Jakobsen stipte de wegwedstrijd bij de EK aan het begin van dit seizoen al aan als belangrijk doel, omdat het parcours in München relatief vlak was, zeker in de finale. Vervolgens was het alleen nog afwachten hoe hij uit de Tour zou komen.

De sprinter had het zwaar in de bergritten - in de zeventiende etappe kwam hij vijftien seconden vóór de tijdslimiet over de streep - maar hij haalde Parijs. "Toen Koos (bondscoach Koos Moerenhout, red.) me tijdens de Tour belde, zei ik: 'Ik kan nu niet zeggen of ik goed genoeg ben om de Europese titel te winnen, want ik ben redelijk naar de klote.' Maar ik wist toen ook dat ik na twee weken wel weer hersteld zou moeten zijn en dat ik hier voor goud wilde gaan."

Moerenhout koos er vervolgens voor om Jakobsen en niet Dylan Groenewegen de kopman te maken van de Nederlandse EK-ploeg. "Ik heb na de Tour thuis getraind, gerust en een paar criteriums gereden", zei de Europees kampioen. "Gelukkig heb ik vandaag laten zien dat ik de snelle benen nog steeds heb."

Zo bewees Jakobsen nog maar eens dat hij twee jaar na zijn zeer zware valpartij in de Ronde van Polen een van de snelste renners ter wereld is. "Ik kijk nog vaak terug naar wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Dat maakt me altijd heel nederig. En enorm dankbaar dat ik hier nu met de Europese titel sta. Deze zege is heel speciaal. Ik ga er de rest van mijn leven van genieten."