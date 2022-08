Fabio Jakobsen heeft zondag de wegwedstrijd gewonnen bij de EK wielrennen in München. De 25-jarige Nederlander sprintte naar de zege. Arnaud Démare uit Frankrijk werd tweede, voor de Belg Tim Merlier.

Danny van Poppel legde beslag op de vierde plaats en passeerde al juichend de streep. De Ier Sam Bennett maakte de top vijf vol.

Gezien het parcours was de 208 kilometer lange wegwedstrijd voorbestemd om in een massasprint te eindigen. De lange aanloop kende nog enkele heuvels, maar daarna waren de wegen volledig vlak.

De laatste 65 kilometers werden betwist op een lokaal circuit in het stadscentrum van München. De coureurs moesten daarop vijf rondjes van 13 kilometer afleggen.

De koers lag al snel in een plooi: de Zwitser Silvan Dillier en de Oostenrijker Lukas Pöstlberger vluchtten uit het peloton en zouden urenlang samen aan de leiding rijden. Gezien de beperkte omvang van de kopgroep was het duidelijk dat de twee voor een kansloze missie stonden, hoewel ze al snel enkele minuten bij elkaar fietsten.

In het peloton onderhielden onder meer België, Spanje, Frankrijk, Nederland en Duitsland het tempo, waardoor de voorsprong van de avonturiers binnen de perken bleef. Dillier en Pöstlberger verloren op het lokale circuit veel terrein en op ruim 25 kilometer van de aankomst was de onvermijdelijke samensmelting een feit.

Top tien wegwedstrijd EK wielrennen 1. Fabio Jakobsen (Nederland)

2. Arnaud Démare (Frankrijk)

3. Tim Merlier (België)

4. Danny van Poppel (Nederland)

5. Sam Bennett (Ierland)

6. Luka Mezgec (Slovenië)

7. Elia Viviani (Italië)

8. Alexander Kristoff (Noorwegen)

9. Jon Aberasturi Izaga (Spanje)

10. Mads Pedersen (Denemarken)

Peloton blijft gesloten in slotfase

Doordat de snelheid onder aanvoering van de ploegen met sprinters zeer hoog lag, bleven succesvolle aanvalspogingen uit. Daardoor was het aftellen tot de massasprint, zeker nadat een late aanval van de Zwitserse tijdrijder Stefan Bissegger het peloton niet in verlegenheid had kunnen brengen.

In de massasprint maakte Jakobsen het overtuigend af. Démare en Merlier kwamen duidelijk tekort tegen de Nederlander. Jakobsen won eerder deze zomer al de tweede etappe in de Tour de France, ook in een massasprint. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl zegevierde ook in onder meer de eendagskoers Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in Parijs-Nice.

Bij de vorige EK wielrennen in 2021 zegevierde Sonny Colbrelli, die destijds Remco Evenepoel klopte in Trento. De Italiaan werd dit voorjaar getroffen door een hartstilstand na de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Colbrelli mocht op 2 april het ziekenhuis van het Italiaanse Padua verlaten, nadat bij hem een inwendige defibrillator was geplaatst. Het is nog onduidelijk of hij terugkeert in het peloton.