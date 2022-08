Marianne Vos heeft de Ronde van Scandinavië zondag in stijl afgesloten door de zesde en laatste etappe op haar naam te schrijven, haar vierde overwinning al van deze week. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig stelde de eindzege veilig.

Anouska Koster leek na een vlakke rit van Lillestrøm naar Halden over 153,4 kilometer even voor een verrassing te zorgen met een late aanval. De renster van Jumbo-Visma werd in het zicht van de finish toch voorbijgestreefd door onder anderen ploeggenote Vos, die voor de vierde keer deze week als eerste over de streep kwam.

Koster moest ondanks haar late aanval genoegen nemen met de negende plek. Het podium werd naast Vos gecompleteerd door de Belgische Shari Bossuyt (tweede) en de Italiaanse Barbara Guarischi (derde). Lucinda Brand werd vijfde, voor Nina Kessler.

De 35-jarige Vos won ook de eerste drie etappes van de Ronde van Scandinavië, waardoor ze enkele dagen het algemeen klassement aanvoerde. De Brabantse verloor haar leiderstrui zaterdag in de vijfde rit aan Ludwig, nadat ze had moeten lossen op de slotklim van de enige echte bergetappe.

De 26-jarige Ludwig schreef de vijfde rit op haar naam en verdedigde in de slotetappe een voorsprong van zeventien seconden op naaste belager Liane Lippert uit Duitsland. Die marge kwam niet in gevaar. Ludwig werd eerder dit jaar Deens kampioen op de weg en ze won in juli een etappe in de Tour de France Femmes.

Vos staat dit jaar al op acht overwinningen. De drievoudig wereldkampioene op de weg won twee etappes in de Giro Donne en twee ritten in de Tour de France Femmes voordat ze aan haar hegemonie in de Ronde van Scandinavië begon.