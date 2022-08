Marianne Vos is zaterdag haar leidende positie in het algemeen klassement van de Ronde van Scandinavië kwijtgeraakt. De Nederlandse moest op de slotklim van de vijfde etappe lossen en zag Cecilie Uttrup Ludwig een dubbelslag slaan in het Noorse Norefjell.

De 35-jarige Vos kon het tempo op 7 kilometer van de finish niet meer bijhouden en viel bijna stil op de slotklim van in totaal 11 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8. Daarmee was haar leiderstrui virtueel al vergeven.

Enkele kilometers voor de meet sloegen Ludwig en Liane Lippert een gat met de rust van de uitgedunde kopgroep, groot genoeg om na een bergrit van 127,4 kilometer met elkaar om de ritzege te mogen strijden. Ludwig zette de sprint aan en was duidelijk een maatje te groot voor de Duitse Lippert.

Voor de Deense is het de derde overwinning van het jaar. De nationaal kampioen op de weg won vorige maand een etappe in de door Annemiek van Vleuten gewonnen Tour de France Femmes.

De Belgische Julie Van de Velde finishte in Noorwegen als derde op een halve minuut van Ludwig. Met Anouska Koster (zevende), Esmée Peperkamp (achtste) en Lucinda Brand (negende) haalden drie Nederlanders de top tien.

Cecilie Uttrup Ludwig is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Ronde van Scandinavië. Foto: Getty Images

Heerschappij Vos na indrukwekkend begin ten einde

Vos kwam op enkele minuten van Ludwig over de finish en zag na vier etappes een einde komen aan haar heerschappij in de Ronde van Scandinavië. De renster van Jumbo-Visma maakte deze week indruk door de eerste drie etappes op haar naam te schrijven. Vrijdag eindigde Vos in de vierde rit als zesde.

Demi Vollering ging niet meer van start in de vijfde etappe. De Nederlandse van SD Worx, die vooraf gold als een van de kanshebbers voor de eindzege, kwam vrijdag ten val en besloot uit voorzorg de WorldTour-koers niet meer te vervolgen.

Ludwig verdedigt zondag in de laatste etappe van de Ronde van Scandinavië een voorsprong van 17 seconden op naaste belager Lippert. De Australische Alexandra Manly bezet op 44 tellen de derde plek in het algemeen klassement.

De slotrit is een vlakke etappe van 153,4 kilometer van Lillestrøm naar Halden. Dan liggen er ook weer kansen voor Vos in de jacht om de ritzege.