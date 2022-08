Een van de succesvolste Nederlandse sportteams van de afgelopen vijf jaar pakte vrijdag nog maar eens een titel. Het supertrio op de teamsprint - Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland - nam na de Olympische Spelen wat gas terug, maar was bij de EK baanwielrennen opnieuw veel beter dan de concurrentie.

De Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow was eind april het decor van een resultaat dat sinds 2018 zo goed als ondenkbaar is: de Nederlandse teamsprinters eindigden bij een Nations Cup-wedstrijd in de Schotse stad 'slechts' als derde.

Met Hoogland ontbrak een derde van de succesformatie die de afgelopen jaren alles won wat er te winnen valt in het baanwielrennen. Maar voor de andere teams was het toch het eerste teken in lange tijd dat de Nederlanders misschien niet onfeilbaar waren. "Ik neem aan dat de concurrentie hoop kreeg door die nederlaag", zegt Lavreysen.

Als die hoop er inderdaad was, dan werd die deze week in München vakkundig de nek omgedraaid. De eerste gezamenlijke wedstrijd van Van den Berg, Lavreysen en Hoogland sinds het goud bij de Olympische Spelen van vorige zomer in Tokio leverde een even voorspelbaar als indrukwekkend resultaat op. Het trio was in de kwalificaties en de eerste ronde van de EK al veel beter dan de rest, waarna Frankrijk in de finale werd afgedroogd. Het verschil tussen goud en zilver was bijna een seconde - een gapend gat in een race van slechts 600 meter.

"We kijken veel naar de andere ploegen", zegt Lavreysen. "Naar hun rondetijden, naar wat ze doen. En we zien dat er echt veel potentie zit bij de concurrentie. Daarom was het heel fijn om bij deze EK te zien dat we nog steeds heel ver voorliggen."

Het Nederlandse toptrio is inmiddels zo goed op elkaar ingespeeld en heeft al zo vaak gewonnen, dat het voor de race al met 1-0 voorstaat op de rest. "Als ik met Roy en Jeffrey aan de start sta, weet ik gewoon dat alles klopt", zegt Lavreysen. "Om dat gevoel weer terug te hebben, voor het eerst sinds de Spelen van Tokio, was echt genieten."

Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen domineren al jaren op de teamsprint. Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen domineren al jaren op de teamsprint. Foto: AP

Braspennincx noemt prestaties van ploeggenoten 'magistraal'

Shanne Braspennincx ziet elke training wat het ideaalbeeld van een teamsprint is. "De dynamiek die Roy, Harrie en Jeffrey met z'n drieën hebben, is echt bizar", zegt de olympisch kampioene op het onderdeel keirin, die vrijdag samen met Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw zilver pakte in het vrouwentoernooi.

"We zijn zo verwend, dat we hun prestaties normaal zijn gaan vinden. Maar het is natuurlijk magistraal wat zij iedere keer weer neerzetten. Volgens mij pompen die drie er zelfs nog een goede tijd uit als je ze midden in de nacht wakker maakt voor een teamsprint."

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland bewezen met hun optreden bij de EK dat ze ondanks alle successen nog lang niet verzadigd zijn. Over twee maanden lonkt in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de vijfde wereldtitel op rij, op de baan waar de Nederlanders in 2024 hun olympische titel willen prolongeren.

"Na de Spelen van Tokio hebben we het een tijdje rustig aan gedaan", zegt Lavreysen. "Maar inmiddels staan we er alle drie weer en willen we er opnieuw álles aan doen om te blijven domineren. Onze honger om te winnen is nog net zo groot als vijf jaar geleden."