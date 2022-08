Marianne Vos heeft vrijdag naast een vierde achtereenvolgende ritzege in de Ronde van Scandinavië gegrepen. De klassementsleider kwam in de sprint te laat op gang om de vluchters bij te halen. De zege ging naar de Australische Alexandra Manly.

Op zo'n 10 kilometer van de streep sloegen Manly en de Britse Alice Barnes een gat met het peloton. De twee leken ingerekend te worden, maar met nog 3 kilometer te gaan sloten vier renners bij het tweetal aan, onder wie de Nederlandse Anouska Koster.

De zes vluchters reden vervolgens een paar seconden voor het peloton uit, maar de grote groep kwam amper dichterbij. Pas in de laatste paar honderd meter was een samensmelting een feit. Toen was de sprint op een oplopende weg al ingezet.

Vos probeerde het nog wel met een lange sprint, maar ze wist niet meer langs de koplopers te komen. Manly was de snelste in de straten van de Noorse stad Mysen en won daarmee haar eerste WorldTour-koers in haar loopbaan. Koster werd vijfde. Vos was de snelste van het peloton en eindigde als zesde.

Vos blijft leider in de Ronde van Scandinavië. Met nog twee ritten te gaan heeft ze in het algemeen klassement een voorsprong van twintig seconden op nummer twee Manly. Zaterdag volgt een zware rit met aankomst bergop voor de rensters, waarna de rittenkoers zondag wordt afgesloten met een vlakke etappe.

De 35-jarige Vos was zowel dinsdag als woensdag en donderdag de snelste in de massasprint in de Ronde van Scandinavië. Dit seizoen staat de teller op zeven overwinningen voor de beste Nederlandse wielrenster aller tijden. Vorige maand boekte ze twee overwinningen in de Tour de France voor vrouwen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de sprint in de Ronde van Scandinavië te bekijken.