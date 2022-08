Dylan Groenewegen heeft vrijdag in Noorwegen voor de zevende keer dit wielerseizoen een overwinning geboekt. De sprinter van Team BikeExchange-Jayco was de beste tijdens de tweede etappe van de Arctic Race.

Groenewegen drukte zijn voorwiel in de ruim 154 kilometer lange etappe van Mosjøen naar Brønnøysund als eerste over de finish. De top drie werd gecompleteerd door de Belg Amaury Capiot van Arkéa-Samsic en de Noor Edvald Boasson-Hagen van TotalEnergies.

Onderweg moest het peloton drie beklimmingen van de tweede categorie over. In de onrustige slotfase volgde een aantal demarrages uit het peloton, maar niemand slaagde erin weg te komen. Daarna was Groenewegen de rapste in de sprint.

"Ik zette mijn sprint heel vroeg in, maar ik had genoeg over. Het is een mooie overwinning voor mij en het team. Gisteren was een zware dag, nu hebben we een ritzege", zei de 29-jarige Nederlander.

"Ik was bijna betrokken bij een valpartij in de finale. Het gebeurde vlak achter me, ik hoop dat iedereen oké is. Ik belandde even in de berm, maar mijn teamgenoten brachten me terug in positie. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Nu verdienen we een goed glas wijn vanavond."

Groenewegen was dit jaar al zes keer succesvol

Groenewegen won eerder dit jaar twee ritten in de Ronde van Saoedi-Arabië, één etappe in de Ronde van Hongarije, was de beste in Veenendaal-Veenendaal, had eenmaal dagsucces in de Ronde van Slovenië en schreef de derde rit in de Tour de France op zijn naam.

De leiderstrui in de Arctic Race is in handen van de Fransman Axel Zingle (Cofidis), die de eerste rit won en vijf seconden marge heeft ten opzichte van zijn landgenoot Mathieu Burgaudeau. Capiot (+0.07) is de nummer drie. Sjoerd Bax van Alpecin-Deceuninck is op plaats negen (+0.11) de beste Nederlander.

De Arctic Race duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog twee etappes over glooiend terrein.