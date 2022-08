De Nederlandse sprintploegen hebben zich vrijdag bij de EK baanwielrennen in München geplaatst voor de finale van het onderdeel teamsprint. De mannen deden dat in de snelste tijd, terwijl de vrouwen de tweede tijd noteerden.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland wonnen hun race tegen Italië en waren net als in de kwalificaties het snelst. Het Oranjetrio kwam tot een tijd van 34,810 seconden en was daarmee ook ruim sneller dan in de kwalificaties, toen ze 35,036 reden.

Het Franse trio werd met een tijd van 35,194 tweede, waardoor de finale tussen Nederland en Frankrijk gaat. De Nederlandse mannen heersen de laatste jaren op het onderdeel teamsprint. Ze grepen de olympische titel in Tokio en wonnen al meerdere malen de wereldtitel en de Europese titel.

Vanwege de lengte van de baan in München, die met 200 meter korter is dan de baanwielrenners gewend zijn, heeft onder anderen Lavreysen ervoor gekozen om niet op de individuele afstanden in actie te komen. Hij doet wél mee aan de teamsprint, omdat Nederlands anders niet mag deelnemen aan de WK van later dit jaar

Ook vrouwen mogen titel verdedigen

Bij de vrouwen kwamen Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx tot een tijd van 38,474 seconden. Daarmee moest het Nederlandse trio alleen Duitsland (38,114) voor zich dulden.

In de finale wacht een duel tussen titelverdediger Nederland en regerend wereldkampioen Duitsland. Polen en Frankrijk noteerden de derde en vierde tijd en rijden om het brons.

Op de ploegachtervolging wist Nederland zich niet te plaatsen voor de strijd om de medailles. Het viertal Mylène de Zoete, Daniek Hengeveld, Lonneke Uneken en Amber van der Hulst kwam tot 4.22,345 en dat was - net als in de kwalificaties - goed voor de vijfde tijd.

Bij zowel de mannen als de vrouwen wordt de finale op de teamsprint vrijdagavond afgewerkt. De vrouwenploeg start om 17.21 uur en de mannen beginnen zes minuten later aan hun jacht op titelprolongatie.