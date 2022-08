Daan Hoole staat voor zijn debuut in een grote ronde. Het Nederlandse talent maakt deel uit van de achtkoppige selectie van Trek-Segafredo voor de Vuelta a España.

De 23-jarige Hoole moet sprinter Mads Pedersen aan ritzeges helpen. De Deen deelt het kopmanschap bij de Amerikaanse ploeg met Juan Pedro López, die voor zijn derde Vuelta-deelname staat en voor het algemeen klassement mag gaan.

"We willen een rit winnen. Dat is onze prioriteit", aldus ploegleider Steven de Jongh op de site van Trek. "Ik denk dat we een ploeg hebben met mogelijkheden. Mads Pedersen kan voor dagsucces gaan en dan zijn Daan Hoole en Alex Kirsch de lead-outs."

Hoole staat sinds augustus vorig jaar onder contract bij Trek-Segafredo. Het talent werd dit jaar achter Pascal Eenkhoorn tweede bij de NK op de weg. Daarnaast veroverde hij dit jaar brons bij het NK tijdrijden.

De selectie van Trek bestaat verder uit de Italianen Antonio Tiberi en Dario Cataldo en de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde. De Vuelta a España gaat op 19 augustus van start met een ploegentijdrit in Utrecht.