De Nederlandse teamsprinters waren donderdag op de openingsdag van de EK baanwielrennen even dominant als altijd. Zo gewoon is dat niet, want de renners moeten flink wennen dat de baan in München 50 meter korter is dan normaal.

Jeffrey Hoogland zoekt een half uurtje na de kwalificatie voor de teamsprint naar de juiste woorden om uit te leggen waarom hij net eigenlijk een andere sport dan baanwielrennen heeft beoefend. "Alles is hier anders", zegt de Nederlander uiteindelijk. "Niks klopt."

De speciaal voor de EK gemaakte pop-upbaan in een expocentrum in een buitenwijk van München is slechts 200 meter lang, terwijl baanwielrenners gewend zijn aan een velodroom van 250 meter. "Het is alsof je Max Verstappen opeens op een kartbaan zet", zegt Harrie Lavreysen.

De reden voor de ingekorte baan is simpel: de Europese wielerbond UEC wilde graag deel uitmaken van het multi-EK - München huisvest de komende anderhalve week Europese kampioenschappen in negen olympische sporten - maar er is geen 250 meterbaan in de Zuid-Duitse stad.

"Wij begrijpen de afweging van de UEC", zegt bondscoach René Wolff van de Nederlandse baansprinters. "Het is een heel interessant concept: je pleurt een kant-en-klare baan ergens in een jaarbeurs en dan kun je opeens overal een EK baanwielrennen houden. Terwijl je in het verleden gebonden was aan steden waar al een wielerbaan stond."

"Maar je moet ook kijken naar hoe de sport zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het gaat inmiddels zo hard, dat je je moet afvragen of die snelheden nog wel passen bij een baan als deze. Wij vragen renners om ook hier vol gas te gaan, terwijl het maar de vraag is of deze baan hun maximale snelheid aankan."

Toppers rijden geen individueel toernooi

Roy van den Berg, Lavreysen en Hoogland zijn donderdag in de kwalificaties van de teamsprint zoals bijna altijd de afgelopen jaren veel sneller dan de concurrentie. De gemiddelde snelheid van 61,65 kilometer per uur over 600 meter is duidelijk minder dan bij hun wereldrecordrace over 750 meter van twee jaar geleden in Berlijn (65,45 kilometer per uur).

Voor slotrijder Hoogland voelt de 150 meter kortere rit in München desondanks een stuk onaangenamer. "Ik had geen controle over mijn race", zegt hij. "Ik had het idee dat we met onze snelheid over het kritieke punt van deze baan gingen. Ik heb geen behoefte om de organisatie helemaal af te zeiken, want ik weet zeker dat ze het goed bedoeld hebben. Maar deze baan past gewoon niet meer bij het niveau waarop wij tegenwoordig zitten."

Hoogland heeft er daarom net als zijn ploeggenoot Lavreysen voor gekozen om in München alleen de teamsprint te rijden. De Nederlandse toppers zagen het niet zitten om hun Europese titel op de individuele onderdelen sprint (Lavreysen) en keirin (Hoogland) te verdedigen.

Officieel is de WK de hoofdreden om het individuele toernooi over te slaan. Het belangrijkste evenement van dit seizoen voor de Nederlandse baanrenners begint al over twee maanden in Saint Quentin en Yvelines en de baan even buiten Parijs is wel gewoon 250 meter lang. "Dit EK past eigenlijk niet in onze voorbereiding op de WK", zegt Wolff.

Maar Lavresysen erkent dat de vrees voor gevaarlijke situaties bij met name de keirin - bij dat onderdeel zijn zes renners tegelijkertijd in de baan - ook een rol heeft gespeeld in zijn keuze. "De tactiek bij de sprint en de keirin zal bij deze EK zó anders zijn dan normaal. Ik had daar gewoon geen zin in."

Schema teamsprint op vrijdag 12.00-12.20 uur: Eerste ronde vrouwen

12.22-12.33 uur: Eerste ronde mannen

17.18 uur: Strijd om brons vrouwen

17.21 uur: Finale vrouwen

17.24 uur: Strijd om brons mannen

17.27 uur: Finale mannen

Hoogland wil shirtje ophalen en naar huis

De Nederlandse ploeg trainde in de aanloop naar de EK twee weken in Amsterdam, waar ook een 200 meterbaan ligt. Genoeg om te wennen aan de nieuwe situatie was het niet. "Een zwembad maak je ook niet opeens korter dan 25 of 50 meter", zegt Hetty van de Wouw. "Waarom moeten wij ons wel opeens aanpassen?"

De 24-jarige Brabantse, die donderdag in de kwalificaties van de teamsprint samen met Kyra Lamberink en Steffie van der Peet de tweede tijd neerzette, denkt dat alle baanwielrenners liever op een 250 meterbaan hadden gereden. "Dat had ons ook het gevoel gegeven dat we als sport serieuzer worden genomen. Maar uiteindelijk accepteren we het. De omstandigheden zijn natuurlijk ook gelijk voor iedereen."

De Nederlandse vrouwen gaan net als de mannen vrijdag voor prolongatie van de Europese titel. Op de tweede dag van de EK staan aan het begin van de middag de eerste rondes op het programma, waarin de beste twee teams zich plaatsen voor de finale. Aan het einde van de middag wordt om de medailles gestreden.

Hoogland wil bij zijn laatste twee optredens in München vooral níét meer bezig zijn met de kortere baan. "Ik wil het shirtje voor de Europese titel ophalen", zegt hij. "En dan snel terug naar huis."