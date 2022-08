Marianne Vos heeft donderdag haar derde ritzege op een rij geboekt in de Ronde van Scandinavië. De kopvrouw van Jumbo-Visma was opnieuw een klasse apart in de massasprint.

De 35-jarige Vos ging van ver de sprint aan in de natte straten in de Noorse stad Sarpsborg, maar wederom bleek ze niet te kloppen. Ze hield de Deense Cecilie Uttrup Ludwig (tweede) en de Belgische Shari Bossuyt (derde) een fietslengte achter zich.

Met de zege in Sarpsborg voltooit Vos een hattrick in de Ronde van Scandinavië. De Brabantse was dinsdag en woensdag ook al de snelste in de massasprint, waardoor ze ook leider in het algemeen klassement is. Ze boekte dit seizoen al zeven overwinningen, waaronder twee ritten in de Tour de France.

De zege in de derde rit werd Vos niet in de schoot geworpen. Op 60 kilometer van de streep was ze betrokken bij een massale valpartij, waardoor ze een tijdje op achterstand reed. Vlak daarna reageerde ze met succes op een aanval van Sofia Bertizzolo.

Ook in de slotfase controleerde ze de koers, waarna ze het fraai afmaakte. Lucinda Brand (zesde), Yara Kastelijn (achtste) en Floortje Mackaij (negende) eindigden eveneens in de top tien. In het algemeen klassement heeft leidster Vos een voorsprong van 22 seconden op nummer twee Bossuyt.

De Ronde van Scandinavië is dinsdag begonnen en duurt tot en met zondag. Na de vlakke rit van vrijdag volgt zaterdag een zware rit met aankomst bergop. De rittenkoers wordt zondag afgesloten met een heuvelrit in Noorwegen.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de overwinning van Marianne Vos te bekijken.