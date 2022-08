Marianne Vos heeft woensdag opnieuw een etappe gewonnen in de Ronde van Scandinavië. De Brabantse was in de tweede rit in Zweden wederom de sterkste in de massasprint.

Vos bleef na een vlakke etappe over 153,8 kilometer van Orust naar Strömstad de Zweedse Emilia Fahlin net voor in de sprint. De Italiaanse Barbara Guarischi kwam als derde over de finish. Met Floortje Mackaij (zevende) en Demi Vollering (tiende) eindigden er nog twee Nederlandse rensters in de top tien.

Volgens de 35-jarige Vos was het een lastige sprint. "We kwamen met veel snelheid de stad in en daar volgde een heel technische finale met veel bochten", zei ze.

"Trek-Segafredo plaatste een goede jump met 1 kilometer te gaan en pakte een gaatje. Eerst aarzelde ik een beetje, maar toen wist ik dat ik moest gaan. Emilia kwam met heel veel snelheid langs me, dus ik probeerde haar bij te halen. Het was heel nipt, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen."

Dankzij haar tweede ritzege op rij gaat Vos, die dinsdag al de openingsrit in Denemarken won, ook steviger aan de leiding in het algemeen klassement. De Nederlandse heeft nu veertien seconden voorsprong op de Amerikaanse Megan Jastrab en Fahlin.

Marianne Vos gaat in Scandinavië ook aan de leiding in het algemeen klassement. Foto: Getty Images

Vos won in juli ook al vier etappes

Vos boekte in Zweden haar zesde overwinning van dit seizoen. Vorige maand won de renster van Jumbo-Visma zowel in de Giro Donne als de Tour de France Femmes twee etappes.

Afgelopen weekend won Vos aanvankelijk ook de Zweedse WorldTour-koers Postnord Vargarda WestSweden. Later werd ze gediskwalificeerd omdat ze een tijdje in de zogenoemde puppy paws-houding, waarbij coureurs de polsen op het stuur leggen, had gereden.

De Ronde van Scandinavië, die deel uitmaakt van de WorldTour, gaat donderdag in Noorwegen verder met een 118,9 kilometer lange etappe van Moss naar Sarpsborg. De rittenkoers duurt tot en met zondag.

Vorig jaar heette de Ronde van Scandinavië nog de Ronde van Noorwegen en eiste Annemiek van Vleuten de eindzege voor zich op. De winnares van de Tour de France Femmes doet nu niet mee. Vos greep in 2017, 2018 en 2019 de eindoverwinning in Noorwegen.