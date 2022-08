Marianne Vos heeft dinsdag de openingsrit in de Ronde van Scandinavië op haar naam geschreven. De Brabantse was in Denemarken overtuigend de sterkste in de massasprint.

De 35-jarige Vos liet na 145,6 nagenoeg vlakke kilometers van Kopenhagen naar Helsingør de Amerikaanse Megan Jastrab en de Belgische Shari Bossuyt ruim achter zich in de sprint. Logischerwijs is de Nederlandse ook de eerste leider in het algemeen klassement. Daarin heeft ze vier seconden voorsprong op Jastrab.

Voor Vos betekende het haar vijfde overwinning van dit seizoen. Vorige maand won de renster van Jumbo-Visma zowel in de Giro Donne als de Tour de France Femmes twee etappes.

Afgelopen weekend won Vos aanvankelijk ook de Zweedse WorldTour-koers Postnord Vargarda WestSweden, maar ze werd later gediskwalificeerd. Ze had een tijdje in de zogenoemde puppy paws-houding, waarbij coureurs de polsen op het stuur leggen, gereden en dat is niet toegestaan.

Marianne Vos bleef de concurrentie ruim voor in de massasprint. Foto: Getty Images

'Gelukkig kon ik het volhouden'

"Het ging snel en het was heel nerveus in de finale", zei Vos na haar ritzege in Denemarken. "Er waren verschillende sprinttreintjes. We probeerden als team dicht bij elkaar te blijven en ik werd perfect afgezet in het wiel van het treintje van Trek-Segafredo."

"Van daaruit begon ik mijn sprint", vervolgde ze. "Het ging al snel, dus het was lastig om nog meer snelheid te krijgen. Gelukkig kon ik het volhouden."

De Ronde van Scandinavië, die deel uitmaakt van de WorldTour, gaat woensdag in Zweden verder met een vlakke etappe over 153,8 kilometer van Orust naar Strömstad. De rittenkoers duurt tot en met zondag.

Vorig jaar heette de Ronde van Scandinavië nog de Ronde van Noorwegen en eiste Annemiek van Vleuten de eindzege voor zich op. De winnares van de Tour de France Femmes doet nu niet mee. Vos greep in 2017, 2018 en 2019 de eindoverwinning in Noorwegen.