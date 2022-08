Tiesj Benoot heeft maandag een breukje in zijn nekwervel opgelopen bij een valpartij tijdens een trainingsrit in het Italiaanse Livigno. De renner van Jumbo-Visma zegt dat zijn situatie stabiel is.

Het is nog niet precies bekend wat de valpartij van Benoot heeft veroorzaakt. Belgische en Franse media schrijven dat de Belg mogelijk is aangereden door een auto, maar dat is nog niet bevestigd.

"Ik wil iedereen laten weten dat ik oké ben", schrijft Benoot in een bericht op Instagram. "Ik ben nog in het ziekenhuis, waar ik goede medische zorg krijg. Ondanks de ernst van de situatie ben ik nooit in levensgevaar geweest. Mijn situatie is stabiel. Iedereen bedankt voor de aardige berichten. Ik richt me nu op mijn herstel."

De 28-jarige Benoot was in Italië voor een familie-uitje, dat hij combineerde met een hoogtestage. Jumbo-Visma verwacht dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Benoot zou nog onder meer aan de start staan van de WK wielrennen in september.

Vorige maand deed Benoot nog mee aan de Tour de France. Hij leverde als knecht een belangrijke bijdrage aan de eindzege van de Deense kopman Jonas Vingegaard. Benoot eindigde zelf op de twintigste plek in het algemeen klassement.

Benoot, die sinds dit jaar voor Jumbo-Visma rijdt, boekte in zijn carrière tot dusver drie zeges. In 2018 schreef hij Strade Bianche op zijn naam. Daarna won hij nog etappes in de Ronde van Denemarken (2019) en Parijs-Nice (2020).