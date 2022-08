Marianne Vos heeft zondag haar zege in de Postnord Vargarda WestSweden, een Zweedse WorldTour-koers, in moeten leveren. De 35-jarige coureur van Jumbo-Visma is gediskwalificeerd.

De overwinning gaat daardoor naar Française Audrey Cordon-Ragot, die net als Vos deel uitmaakte van een kopgroep van vier. Lorena Wiebes, die de beslissende slag miste, gaat als nummer vier de boeken in.

De UCI vermeldt niet waarom Vos is gediskwalificeerd. Op beelden is wel te zien dat ze zich kort schuldig maakte aan het fietsen in de zogeheten puppy paws-houding, waarbij coureurs de polsen op het stuur leggen. Sinds begin 2021 is dit verboden.

De Postnord Vargarda WestSweden telde 125,7 kilometer en ging deels over onverharde wegen. Die zorgden echter niet voor een schifting, het klimmetje op een lokaal circuit deed dat wel.

Onder anderen Ellen van Dijk (zaterdag met Trek-Segafredo succesvol in de WorldTour-ploegentijdrit in Vargarda) probeerde weg te komen, maar de beslissende vlucht kwam tot stand na een aanval van Cordon-Ragot. Vos kon de coureur uit Frankrijk volgen en maakte het daarna af in de sprint. Op dat moment had de routinier de overtreding die haar waarschijnlijk de diskwalificatie kostte al begaan.

Onlangs zegevierde Vos nog in twee ritten in de Tour de France Femmes, de koers waarin ze ook lange tijd aan de leiding ging in het algemeen klassement. In het slotweekeinde in de Vogezen verloor ze haar leidende positie aan Annemiek van Vleuten. Vos zegevierde wel in het puntenklassement.