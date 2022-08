Marianne Vos heeft zondag de Postnord Vargarda WestSweden, een WorldTour-koers, op haar naam geschreven. De 35-jarige coureur van Jumbo-Visma won de sprint van een kopgroep van vier.

De Française Audrey Cordon-Ragot legde beslag op de tweede plaats, voor de Britse Pfeiffer Georgi. De Belgische Valerie Demey, die ook deel uitmaakte van de kopgroep, kon zich niet mengen in de sprint en werd vierde. Lorena Wiebes passeerde op tien seconden van Vos als vijfde de streep.

De Postnord Vargarda WestSweden telde 125,7 kilometer en ging deels over onverharde wegen. Die zorgden echter niet voor een schifting, het klimmetje op een lokaal circuit deed dat wel.

Onder anderen Ellen van Dijk (zaterdag met Trek-Segafredo succesvol in de WorldTour-ploegentijdrit in Vargarda) probeerde weg te komen, maar de beslissende vlucht kwam tot stand na een aanval van Cordon-Ragot. Vos kon de coureur uit Frankrijk volgen en maakte het daarna af in de sprint.

Vos won de WorldTour-wedstrijd in Zweden ook in 2009, 2013 en 2018. De Italiaanse Marta Bastianelli zegevierde in 2019, door Vos en Wiebes in de sprint te verslaan. In de twee daaropvolgende jaren werd de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet verreden.

Onlangs zegevierde Vos al in twee ritten in de Tour de France Femmes, de koers waarin ze ook lange tijd aan de leiding ging in het algemeen klassement. In het slotweekeinde in de Vogezen verloor ze haar leidende positie aan Annemiek van Vleuten. Vos zegevierde wel in het puntenklassement.