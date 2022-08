Ethan Hayter heeft vrijdag de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit naar Krakau kwam de leidende positie van de 23-jarige Brit in het algemeen klassement niet meer in gevaar. Arnaud Démare won de slotetappe.

De Brit Hayter had donderdag in de door Thymen Arensman gewonnen klimtijdrit de leiding genomen in de Poolse etappekoers uit de WorldTour. Arensman klom in de tijdrit naar de tweede plaats in het klassement op elf seconden van Hayter, maar de slotrit leende zich niet voor een aanval op de gele leiderstrui. De 22-jarige Gelderlander van Team DSM eindigde de etappekoers als tweede.

De zege in de afsluitende zevende etappe over 177,8 kilometer van Skawina naar Krakau ging naar Démare. De Fransman, die eerder dit jaar drie etappezeges boekte in de Ronde van Italië, was de sterkste in de massasprint.

Olav Kooij kwam in Krakau als tweede over de finish. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma, winnaar van de eerste etappe in de Ronde van Polen, ging de sprint van ver aan. Démare reed hem aan de andere kant van de weg echter hard voorbij. De Duitser Phil Bauhaus eindigde als derde, Marijn van den Berg (EF Education) finishte als zesde.

De slotetappe werd gekleurd door een lange vlucht van een paar avonturiers, van wie Alessandro De Marchi het langste voorop bleef. De 36-jarige Italiaan kreeg op 10 kilometer van de finish nog gezelschap van een renner van AG2R Citroën, maar de twee vluchters werden vlak voor het ingaan van de laatste ronde van 5,1 kilometer door Krakau ingerekend door het jagende peloton.